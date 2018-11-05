Parmaklarınız hep soğuk mu?

Soğuk denince parmaklarınız mı ürperiyor? Bu normal... Çünkü vücut öncelikle kalp, beyin, akciğer gibi hayati organlara daha fazla kan ve sıcaklık gönderir. Bu nedenle parmaklarınız daha soğuk olur. "Parmaklarımı sıcakta bile buz gibi hissediyorum" diyorsanız, bu başka bir şeyin işareti olabilir. İşte buz gibi parmakların nedenleri...