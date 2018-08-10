Partick Thistle - Falkirk maçı öncesi rakamlar

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Falkirk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Partick Thistle, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Falkirk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 383. İddaa'da Partick Thistle kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Falkirk kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Partick Thistle son hafta oynanan Falkirk maçında 0-1 yenildi.
Falkirk ise Partick Thistle maçında 0-1 kazandı.
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