Patpat devrildi! 8 çocuk yaralandı
Bitlis'te patpat denilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı. Yaşları 15-16 arasında değişen çocuklar Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı
Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı otomobil, refüjdeki direğe çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.
Fotoğraflar: İHA