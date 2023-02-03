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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paul Rudd'un gençlik sırları

Paul Rudd, 53 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünmesinin en önemli sırrını açıkladı. 8 saat uyumanın önemini dile getiren Rudd, diğer unsurları da beslenme, ağırlık kaldırma ve kardiyo olarak sıraladı

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  • Paul Rudd'un gençlik sırları - Magazin haberleri

    People dergisi tarafından '2021'in Yaşayan En Seksi Erkeği' seçilen Paul Rudd, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Rudd, gençlik sırlarından da söz etti.
  • Paul Rudd'un gençlik sırları - Magazin haberleri

    "EN ÖNEMLİ ŞEY GÜNDE 8 SAAT UYKU"

    'Men’s Health'e konuşan Paul Rudd, genç görünmek için en önemli şeyin günde 8 saat uyumak olduğunu ifade etti. 'Ant-Man', 'Fırlama Kızlar' ve 'Friends' adlı yapımlarda aldığı rollerle tanınan Rudd, diğer unsurları da beslenme, ağırlık kaldırma ve kardiyo olarak sıraladı.
  • Paul Rudd'un gençlik sırları - Magazin haberleri

    Birçok insanın kendisinden diyet ve egzersiz listesi istediğini söyleyen ünlü aktör, her gün kardiyo yapmak ve haftada üç gün ağırlık kaldırmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

    Güne kahveyle ve aç karnına kardiyo yaparak başladığını belirten Paul Rudd, her gün yumurta yediğini, somonu da masasından eksik etmediğini anlattı.
  • Paul Rudd'un gençlik sırları - Magazin haberleri

    "HİÇ PARAM YOKTU!"

    Öte yandan Rudd, daha önce kariyerinin başında arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını açıklamıştı. O dönemde ev tutacak kadar parası olmadığını ifade eden aktör, mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü anlatmıştı.

    Paul Rudd, "Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu" demişti.
  • Paul Rudd'un gençlik sırları - Magazin haberleri

    "ÇOK FAZLA MOBİLYAM YOKTU"

    Rudd, kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etmişti.

    Paul Rudd, daha sonra sözlerini, "Aslında çok fazla mobilyam yoktu ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım" şeklinde sürdürmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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