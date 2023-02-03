Paul Rudd'un gençlik sırları

"ÇOK FAZLA MOBİLYAM YOKTU"



Rudd, kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etmişti.



Paul Rudd, daha sonra sözlerini, "Aslında çok fazla mobilyam yoktu ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım" şeklinde sürdürmüştü.



Fotoğraflar: AP, Reuters