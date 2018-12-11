Payitaht "Abdülhamid" 65. yeni bölümü ile Cuma akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Payitaht "Abdülhamid" 64. son bölümünde; Abdülhamid oğlu Mehmet Selim ve oğul gibi sevdiği Halil Halit’in içine düştükleri durum karşısında çaresiz durumdadır. Abdülhamid’e gerçekleri söylemeye karar veren Vembery ise ölümle pençeleşmektedir. İşte, Payitaht "Abdülhamid" 65. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

PAYİTAHT ''ABDÜLHAMİT'' 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ''ABDÜLHAMİT'' SON BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid oğlu Mehmet Selim ve oğul gibi sevdiği Halil Halit’in içine düştükleri durum karşısında çaresiz durumdadır. Abdülhamid’e gerçekleri söylemeye karar veren Vembery ise ölümle pençeleşmektedir. Fuat ve Samuel’in oyunuyla, Sultan’ın çok sevdiği devletinin silahları Halil Halid’i hedef almıştır. Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemek için yeğenleriyle yolunu ayırmak zorunda kalır. Bu arada Doryan ve paralı adamları Halil Halid’in mekanını basar. Söğütlü, Camgöz ve Tatar’ın kendilerini savunacak sadece bir kurşunları vardır.



Karaso’nun teklifi Sabahattin’in yolunu Fuat ve Şivenaz’la kesiştirir. Sabahattin geri dönülmez bir yola girer. Şer ittifaklarının ördüğü tüm ağları gören Abdülhamid ağlarını terse çevirip onları kapana sokacak bir plan yapar.

Abdülkadir Nesim’in evinde yaşanan hadiseden dolayı büyük bir vicdan azabı içindedir. Şivenaz bu olayı Abdülkadir’e karşı bir tehdit olarak kullanırken, Bidar şüphelenir… Zeynep ise Abdülkadir’e karşı oynanan oyundan dolayı acı çeker. Şivenaz’la tartışır ve vicdanının ağır basmasıyla önemli bir karar alır. Bidar’la konuşacaktır. Zeynep’le konuşan Bidar, Şivenaz’a herşeyi bildiğini söyleyince, Şivenaz’ın cevabı ne olacak?



İşkodralı’nın başına ördüğü çorap Mehmet Selim’i şehzadelikten feragat mi ettirecek? Halil Halid kendini aklamayı başarabilecek mi? Vembery uyanıp Abdülhamid’e Fuat ve Şivenaz ile ilgili hakikati söyleyecek mi?

Abdülhamid’in şer ittifakına karşı yaptığı plan başarılı olacak mı? 64. Bölümde göreceğiz.

Payitaht ''Abdülhamit'' 65. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

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