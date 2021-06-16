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Pazar günü yasağı ne zaman bitiyor, açıklandı mı? Hafta sonu Pazar yasağı kalkıyor mu?

Koronavirüs önlemleri sebebiyle kademeli normalleşmede de hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma uygulaması sürüyor. Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşımız ise Pazar günü yasakları ne zaman kalkıyor sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

Pazar günü yasağı ne zaman bitiyor, açıklandı mı? Hafta sonu Pazar yasağı kalkıyor mu?

Yurdumuzun dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi vatandaşların merakı iyice arttı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

NE ZAMAN BİTECEK?

Yayımlanan genelgede, yeni bir karar alınıncaya dek bu uygulamanın devam edeceği bilgisi var. Bu kapsamda güncel bilgiler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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