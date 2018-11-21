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Pazartesi göreve başlamak için yola çıkan genç kız kazada öldü

Aydın'ın İncirliova İlçesinde pazartesi günü işbaşı yapacağı Isparta'ya gitmek üzere babası Mustafa Sakman ile yola çıkan Funda Sakman (25), Denizli'de meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Baba Sakman'ın ağır yaralandığı kazada ölen genç kız yarın toprağa verilecek

21.11.2018 - 00:48 | Güncelleme: DHA

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli’nin Acıpayam İlçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü tamamlayan Funda Sakman bu yıl girdiği sınavda Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü vergi dairesinde göreve başlayacak olan Funda Sakman, kalacağı evi kiralayıp eşya almak için bugün babası Mustafa Sakman ile Ispartaya gitmek üzere yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, baba Sakman’ın kullandığı otomobil Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, baba Sakman ise ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşe başlayacağının sevinciyle yola çıkan genç kız kaza kurbanı olurken, babanın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Funda Sakman’ın yarın Acarlar Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

 

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