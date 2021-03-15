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Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı

Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti
AA

Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta oynanan Udinese maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu." ifadesini eklemişti.

Öte yandan, Serie A'da bugün oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.

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