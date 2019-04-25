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Şükür kavuşturana... Önce tabii ki Allah’a, her anımda yanımda olduğunu bildiğim, kavuştuğum gün elini bir an olsun elimden ayırmayan Anıl'ıma , bize umut olan, ışık olan, en zor günlerimde esprili, tatlı ve aydın kişiliğiyle beni karnımdakilere sıkı sıkı tutunmama sebep olan canım canım doktoruma, daima yanımda olduğunu bildiğim aileme, arkadaşlarıma, sizlere çok ama çok şükür. Ailemiz kocaman oldu...