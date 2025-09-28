Pelin Akil, hakkındaki aşk haberlerini yalanladı
Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Pelin Akil, menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift; Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda boşandıklarını duyurmuştu.
İkiz kız çocukları olan Pelin Akil ile Anıl Alta, son dönemde gündeme gelen aşk iddiaları ise oldukça dikkat çekti.
Pelin Akil’in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile bir ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Pelin Akil, hakkındaki bu iddialara sosyal medya hesabından; "Yalan, yanlış iftiralar" ifadeleriyle cevap verdi.
Fotoğraflar: Instagram