Anıl Altan kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

Sık sık kızlarıyla fotoğraflarını paylaşan Akil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ameliyat olacağını duyurmuştu. Check-up yaptırdığında safra kesesinde 7 milimetrelik bir taş olduğunu öğrenen Akil, ameliyat olmasını gerektiğini dile getirmişti.

"İKİ ÇOCUĞA KİM BAKACAK?"

Akil, yaptığı paylaşımda, "Taş çıktı saframda. Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. Kayınvalidem değil, ikinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm. İnanılmaz! Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİSİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYOR"

Ünlü oyuncu, bu kez kızı Alin ile eğlenceli videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Akil, kızı Alin'in kamerada kendisini gördüğündeki sevincini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun "Kendisini görünce mutlu oluyor" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda "Maşallah" yorumları aldı.

İşte o paylaşım: