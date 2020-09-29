Pençe-Kaplan şehidi için son görev

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikPençe-Kaplan şehidi için son görev
ABONE OL

Şehit Temelli, memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli (23) memleketi Mardin’in Derik ilçesinde toprağa verildi

Pençe-Kaplan şehidi için son görev
İHA

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli’nin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesinde bulunan ailesini yasa boğdu.

İHA'nın haberine göre, bekar olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı havayoluyla Mardin’e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bozbayır Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından defnedileceği mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen tören, şehidin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dini vecibeler yerine getirildi. Şehit Temelli’nin naaşı, omuzlarda taşınarak defnedildi.

Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MHP Mardin İl Başkanı Ferman Bozkuş, askeri erkan, şehidin yakınları ile silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fahrettin Altun'dan Cenevre Sözleşmesi mesajı - Haberler
GÜNDEMAltun'dan Cenevre Sözleşmesi çıkışı
Son dakika haberi! Sağanak yağış Arnavutköy'de sele yol açtı!
GÜNDEMSağanak yağış Arnavutköy'de sele yol açtı!
İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2020 AÇIKLANDI! MEB Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMİOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 2020
Son depremler 29 Eylül 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler 29 Eylül 2020
Jandarma diye tanıtıp dolandıracaktı, jandarmaya yakaladı
GÜNDEM'Jandarma' diye dolandıracaktı, jandarmaya yakaladı
Son dakika haberleri "Şeker Hoca" Covid-19’dan hayatını kaybetti
GÜNDEM"Şeker Hoca" Covid-19’dan hayatını kaybetti
KYK yurt burs başvuruları 2020! Heyecanlı bekleyiş! KYK yurt burs başvurusu ne zaman?
GÜNDEMKYK yurt burs başvuruları 2020
Son dakika haberi! AYM, Kavala görüşmesini erteledi! - Haberler
GÜNDEMAYM, Kavala görüşmesini erteledi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "su sayaçları ihalesi" açıklaması - Haberler
GÜNDEMAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden 'su sayaçları' ...
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 2020! ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama
GÜNDEMSağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 2020!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X