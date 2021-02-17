Gara bölgesinin nerede olduğu araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütüne yönelik, saat 02.55'ten itibaren "Pençe Kartal-2 Harekatı" düzenlendi. Türkiye'nin merakla takip ettiği Gara bölgesi operasyonu devam ediyor. Peki, Gara bölgesi nerede? İşte Gara Bölgesi ile ilgili bilgiler...

GARA BÖLGESİ NEREDE?

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.

GARA HARİTADA NEREDE?