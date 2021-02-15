Pençe Kartal 2 operasyonu nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Pençe Kartal 2 operasyonu nedir?

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 şehidimizin yası devam ederken Gara bölgesine yönelik operasyonlar devam ediyor. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla TSK 4 günlük zorlu Pençe Kartal-2 Harekatı'nı gerçekleştirdi

Pençe Kartal 2 operasyonu nedir?
AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek için teröristler tarafından Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55’te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı. Edinilen bilgiye göre harekat, hassas koordinasyon ve planlamalar sonrası hayata geçirildi.

PENÇE KARTAL 2 OPERASYONU NEDİR?

Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf amacıyla ayrıntılı bir plan ve hazırlık yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, bölgeye uygun arazi modellemeleri yaparak yoğun eğitimler gerçekleştirdi.

Gerek harekatın planlanması gerekse icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami özen gösterdi.

Harekatın başlama emrinin verilmesiyle birlikte yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filolardan 41 uçak gökyüzüyle buluştu.

Uçakların, bölgedeki tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, "Havadan İhbar Kontrol Uçağı", tanker uçakları ve SİHA'lar da görev aldı. Yaklaşık 4 gün süren operasyonda görevli uçaklara, tanker uçaklar tarafından sürekli yakıt ikmali yapıldı.

Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargahtan oluşan 50’den fazla hedefin havadan başarıyla vurulmasının ardından kara operasyonu safhasına geçildi.

Kara unsurları saat 04.55'ten itibaren 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğindeki harekat bölgesine "uçan kale" olarak nitelendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CH-47 Chinook helikopterleri ile indirildi.

Gece görüş imkanlarının yanı sıra bölge ve hava şartlarına uygun her türlü teçhizatla donatılan Mehmetçiğin, terör yuvalarına yönelik harekatı karadan ve hava destekli devam etti.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü tarafından alıkonulan vatandaşların Gara bölgesindeki bir mağarada olabileceği yönündeki bilgilere göre harekat sürdürüldü.

Bu kapsamda, dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyil olan mağaraya yoğunlaşıldı. Söz konusu mağaranın olduğu bölgede seçilen 3 noktaya helikopterlerle indirme ve hava hücum harekatı düzenlendi.

Zorlu arazideki 3 girişi tespit edilen mağara, 9 oda ve 7 demir kapısı ile dikkat çekti. Mağaranın zemininin beton dökülerek düzleştirildiği, tavanının ise sera naylonuyla kaplandığı belirlendi.

Genişliği 1,20 metre, yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaşan tünellerin bulunduğu mağaranın çıkışında ise yarım metre yüksekliğinde duvar olduğu dikkati çekti.

Harekatın üçüncü gününde mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, Mehmetçik tarafından yakalandı. Dördüncü günde de aynı noktadan kaçmaya çalışan başka bir terörist daha yakalandı.

Operasyonun devamında bu teröristlerden alınan bilgilerden de yararlanıldı.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT EDİLDİ

Yoğun çatışmaların ardından kontrol altına alınan mağaradaki aramalarda, alıkonulan 13 kişinin naaşına ulaşıldı.

İlk incelemede, masum ve silahsız vatandaşlardan birinin göğsünden, 12'sinin ise sözde mağara sorumlusu terörist tarafından başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edildi.

PKK’lı teröristlerin acımasızlığı, sağ yakalanan 2 teröristin ifadelerine de yansıdı.

Teröristler, sözde mağara sorumlusunun, mağaraya yönelik harekatın başlangıcında, 13 vatandaşı şehit ettiğini anlattı.

Öte yandan, mağaradaki teröristlerin tamamı Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekatta 2'si sağ, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgeden bu sayının artacağı yönünde bilgiler geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düğün Salonları ne zaman açılacak 2021, tarih açıklandı mı? - Düğünler ne zaman başlar? 1 Mart'ta...
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak 2021?
Altun: İçinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç.
GÜNDEMİletişim Başkanı Altun: İyi izleyin!
Son dakika: Yazıcıoğlu davasında 4 sanığa hapis cezası - Haberler
GÜNDEMYazıcıoğlu davasında 4 sanığa hapis cezası
Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
GÜNDEMEdirne'de ele geçirildi! Tam 1 ton
Restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar açılacak mı, tarih açıklandı mı?
GÜNDEMRestoranlar ne zaman açılacak?
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
GÜNDEMHDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele ...
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Öğretim kayıt yenileme ve ders kayıt nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖF kayıt yenileme başladı
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, tutuklandı
GÜNDEMDHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye tepki
GÜNDEMÇelik'ten ABD'ye tepki
Kahveler ne zaman açılacak? - Kıraathaneler (Kahvehaneler) hangi tarihte açılır, belli oldu mu?
GÜNDEM2021 Kahvehaneler ne zaman açılacak?