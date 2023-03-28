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Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'teki otel yangını sobadan mı çıktı? İşte şüphelilerin ifadeleri
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Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında 6 şüpheli serbest bırakıldı

Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ş. sorgusunda, "Yangınla ilgili herhangi bir ilgim yok. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat Ş.'ye devrettim" dedi. Murat Ş. ise ifadesinde, "Ablamın haber vermesi üzerine olay yerine gittim. Otelde o gece sorumlu olarak Ayşe A. bulunuyordu. Yangınla ilgili olarak bana elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmalim ve kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben de mağdur oldum" ifadelerini kullandı

Pendik'teki otel yangını sobadan mı çıktı? İşte şüphelilerin ifadeleri
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DHA

İlçede 3 kişinin öldüğü ve ruhsatsız olduğu öğrenilen otel yangınıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Murat Ş. ifadesinde, "Ablamın haber vermesi üzerine olay yerine gittim. Otelde o gece sorumlu olarak Ayşe A. bulunuyordu. Yangınla ilgili olarak bana elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmalim ve kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben de mağdur oldum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre ilçede 24 Mart Cuma Günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altında bulunan Tuğba Üstündağ yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim olarak açıklandı. Yangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında ön rapor hazırlandı. Hazırlanan ön raporda ise yangının otelin, bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği ortaya çıktı.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, HAKİM SERBEST BIRAKTI

Ayrıca otelin doğalgaz tesisatının da olmadığı raporda yer alırken, otelin ruhsatının da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Cihan Ş., Murat Ş. Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından Cihan Ş. ve Murat Ş. tutuklama talebiyle, Ayşe A., Hatip Ş., Serkan Ş. ve Yakup T. adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Cihan Ş. ve Murat Ş. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAYDA İHMALİMİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şüpheli Cihan Ş. hakimlikteki sorgusunda, "Benim yangınla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Cezaevindeyken tüm yetkilerimi kardeşim Murat Ş.'ye devrettim. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle bu işlerle hiç ilgilenmedim. Yangın anında da olay yerinde değildim. Olayda ihmalimin olduğunu düşünmüyorum. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

Fotoğraf: AA

Şüpheli Murat Ş. ise, "Cihan ağabeyim cezaevinde olduğu için bu sürecin devam etmesi gerekiyordu. O yüzden ağabeyim oteli bana devretti. Bu devir işlemi geçen sene Ocak sonu veya Şubat ortasında gerçekleşti diye hatırlıyorum. Yangın günü ablamlardaydım. Ablamın haber vermesi üzerine olay yerine gittim. Otelde o gece sorumlu olarak Ayşe A. bulunuyordu. Yangınla ilgili olarak bana elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söyledi. İhmalim ve kusurum olduğunu düşünmüyorum. Ben de mağdur oldum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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