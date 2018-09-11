ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gelecekte savaşlarda kullanılması beklenen, aralarında insansız hava araçları (İHA), kaptansız gemiler, akıllı uydular, robotlar, insanlar arasında sürekli iletişimi sağlayan sistemler gibi bazı silahları hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda bilim insanı ve üst düzey subay tarafından 3 gün süren konferansta, radara yakalanmayan F-35 model hayalet uçaklar, insansız hava araçları (İHA'lar), akıllı uydular, robotlar, kaptansız gemiler ve denizaltılarla düşman savunmasına karşı nasıl savaşılacağını anlatılırken, eski tekniklerden uzak, milyarlarca dolarlık uçak gemileri yapmak yerine, daha ucuz, kısa ömürlü ancak yerine yenisinin getirilmesi daha kolay silahların daha fazla kullanılabilir olabileceği üzerinde duruldu.

ABD ordusu şimdiye kadar kara, hava ve denizde kullanılan silah sistemleri için ayrı ayrı 'Cloud (Bulut) Veri Depolama Sistemi' kullandı. Temmuz ayında ise, tüm Amerikan askeri silah sistemleri arasında iletişim kurulmasına izin veren, 'Judy' adında ortak bir veri alanı geliştirilmesi için tekliflere açık olduğunu duyurdu. Pentagon, Ağustos ayı sonlarında ise ABD merkezli Boeing Şirketi ile ilk kez 'Stingray' adlı yakıt ikmal uçaklarını geliştirmek üzere 805 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

DARPA yöneticisi Steven Walker düzenlediği basın toplantısında, bu projede, iletişim kurmak üzere uyduların nasıl kullanılabileceğini inceleyeceklerini açıkladı.

DARPA, istihbarat toplayabilecek ve elektronik harp platformlarını taşıyabilecek ucuz ve çok amaçlı İHA'ları fırlatma ve yeniden toplama sistemi 'Gremlinler' programının geliştirilmesi için birkaç ay önce ABD merkezli Dynetics Şirketi'ni görevlendirdi. DARPA ayrıca binlerce deniz mili açıkta görevini sürdürebilecek 'İnsansız Denizaltı Avcısı' adı verilen bu araç, okyanuslarda aylarca kalabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ