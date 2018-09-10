Beşiktaş'ta forma giyen yıldız defans oyuncusu Pepe, UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta oynanan Portekiz - İtalya maçında forma giyerek Portekiz Milli Takımı'yla 100. maçına çıktı.

Estadio da Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekizli futbol severler Pepe için özel bir pankart hazırladı.

2007 yılından bu yana Portekiz Milli Takım formasını giyen Pepe, 100'ler kulübüne giren futbolcular arasına katıldı. Tecrübeli stoper bugüne kadar 2008 Avruğa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, 2012 Avrupa Şampiyonası, 2014 Dünya Kupası, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Pepe, 2016'da Avrupa şampiyonu olan takımın da önemli parçasıydı. Pepe ayrıca 2008, 2012, 2016'da UEFA tarafından bu organizasyonların 11'ine seçildi.

Pepe, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a transfer olmuştu. Portekizli futbolcu siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 43 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2018

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