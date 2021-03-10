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Pera Müzesi'ndn insan-doğa ilişkisi üzerine 4 film

Pera Film, Mart ayının ikinci programında “Kristal Berraklığı” sergisinden ilhamla hazırladığı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. Pera Müzesi web sitesi üzerinden gösterime sunulan “Kayıp Rüzgârlar” adlı programda, deneysel sinemanın önemli ismi Caryn Cline’ın botanicollage tekniğiyle oluşturduğu filmleri ile, ödüllü yönetmen Belma Baş’ın prömiyeri Toronto Film Festivali’nde yapılan Zefir filmi yer alıyor.

Pera Müzesi'ndn insan-doğa ilişkisi üzerine 4 film

Pera Müzesi Film ve Video Programları, Kristal Berraklığı sergisi kapsamında hazırladığı “Kayıp Rüzgârlar” adlı programı çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Kristalin simgesel anlamlarının ötesine geçerek güncel sorunları gündeme taşıyan sergide işaret edilen insan-doğa ilişkisi bu kez, filmler aracılığıyla mercek altına alınıyor. Yirmi yılı aşkın süredir renk tonu ve ortam üzerinde deneyler yapan Caryn Cline, botanicollage tekniğiyle ürettiği 3 filmle, Belma Baş ise ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Zefir ile seçkide yer alıyor.

Kelebek Felaketi
Kelebek Felaketi

Doğal ve yapayın şaşırtıcı uyumu: Botanicollage

Film yapımcısı, küratör ve öğretmen Caryn Cline, renk tonu ve ortam üzerinde deneyler yaparak, tanıdık şeyleri yabancı bağlamlarda, farklı bir bakış açısıyla izleyiciye sunuyor. İlk kez Stan Brakhage tarafından kullanılan ve kendisinin botanicollage adını verdiği teknikle sıra dışı animasyonlar yaratan Cline, normalde gözden kaçan küçük doğal objelerin film karesini doldurduğunda nasıl etkileyici formlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Kayıp R&uuml;zg&acirc;rlar
Kayıp Rüzgârlar

Çiçek ve yaprak gibi organik materyalleri film şeridine yapıştırarak deneysel eserler üreten yönetmen, bitkileri tanıdık olmadığımız ortamlarda sunarak “gerçekliği tamamen değiştirmeyi” hedefliyor ve bizi bitki dünyasıyla olan ilişkimizi sorgulamaya davet ediyor. Program kapsamında, İnsan Soyu Ota Benzer, Kayıp Rüzgârlar ve Kelebek Felaketi adlı kısa filmler Pera Film izleyicileriyle buluşuyor.

Doğanın yanında her şey geçici…

Zefir
Zefir

Belma Baş’ın ödüllü kısa filmi Poyraz’ı tematik olarak izleyen Zefir, yönetmenin ilk uzun metraj kurmaca filmi olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Ordu'nun Çambaşı yaylasında gerçekleştirilen film, doğanın sürekliliği ile insanın geçiciliği arasındaki karşıtlığa mercek tutuyor. 11 yaşında başına buyruk bir kız çocuğu olan Zefir’in kayıp ve ölüm gibi temalarla kurmaya çalıştığı ilişkiyi, doğayla olan karşılaşmalar paralelinde izleyiciye aktaran filmin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali’nde yapılmıştı.

Kayıp Rüzgârlar film programı, 12 – 26 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilir.

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