Perihan Savaş'tan kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e: Seni kalbime sakladım
Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer'in 29'uncu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı
Perihan Savaş, 38 yaşında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i unutmayarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özlemini ve sevgisini sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.
Perihan Savaş, paylaşımındada, "Sözün bittiği bir gündeyiz yine. Seni kalbime sakladım. Hep oradasın, sonsuza kadar" ifadelerini kullanarak eşine duyduğu özlemi dile getirdi.
Ünlü oyuncu, eşine duyduğu özlemi geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda paylaşımlarına yansıtarak anısını yaşatmaya devam etti.