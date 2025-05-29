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        Haberler Yaşam Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi

        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi

        Adıyaman'da 2009 yılında tek parça halinde gün yüzüne çıkarılan ve yaklaşık 1500 yıl öncesine ait mozaikte temizlik ve koruma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:16
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        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi
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        Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen ve tek parça halinde bugüne ulaşan 125 metrekarelik mozaikte temizlik ve konservasyon çalışmaları yapılıyor.

        2009 yılında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bazilikaya ait mozaik, hem büyüklüğü hem de sanatsal işçiliğiyle dikkati çekiyor. 125 metrekarelik bölümü bugüne sağlam ulaşan eserde üç boyutlu küp desenleri, geometrik şekiller ve dönemin inanç dünyasına ait figürler yer alıyor.

        Mozaik, 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından restore edildi. Zaman içinde yeniden bakım ihtiyacı doğması üzerine, Adıyaman Müze Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından temizlik ve konservasyon işlemleri başlatıldı.

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        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, eserin bölgedeki en büyük taban mozaiklerinden biri olduğunu ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi.

        Mozaiğin 16 yıl önce kazılarla ortaya çıktığını anlatan Alkan, şöyle konuştu:

        "Bulunduğumuz alan, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen bir bazilikanın taban mozaiğine ait. Toplam 155 metrekarelik bir alanı kaplayan bu mozaik, şu anda 125 metrekarelik sağlam kısmıyla korunmuş durumda. 2021'de ilk restorasyonu yapılmıştı. Şimdi ise temizlik ve konservasyon işlemleri yürütüyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında mozaik yeniden ziyarete açılacak."

        Ziyaretçilerin mozaiğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Alkan, "Özellikle Perre Antik Kenti girişindeki belgesel gösterimi sonrası burayı gören ziyaretçiler, alanı yakından görmek istiyor. Bu mozaik, Adıyaman'da tek parça halinde çıkarılmış en büyük taban mozaiklerinden biri" diye konuştu.

        Mozaikte üç boyutlu küp desenleri ve geometrik şekillerin yer aldığını vurgulayan Alkan, "Yaklaşık 1500 yıl öncesine ait bu eser, günümüz optik illüzyon sanatını andırıyor. Antik dönemlerde geyik, aslan gibi figürlerin işlendiği mozaik geleneğinde burada tercih edilen motifler, bu yapının önemini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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        #Perre antik kenti
        #Mozaik
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