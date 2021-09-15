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Haberler Gündem 3. Sayfa YOK ARTIK! Son dakika: Servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! - Haberler
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Okul servisinde akılalmaz olay!

Antalya'da jandarma ekipleri, okul servisi şoförlerine yönelik uyuşturucu ve alkol testi yaptı. Jandarmanın il genelinde ilk kez yaptığı uygulamada, bir şoförün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Alınan örnekte 'Amfetamin' uyuşturucu maddesi tespit edilen şoförle ilgili soruşturma başlatıldı

YOK ARTIK! Son dakika: Servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! - Haberler
Okul servisinde akılalmaz olay!
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DHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla okul servisi şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Denetimlere jandarma narkotik köpeği Elyaf da katıldı. Alkolmetre üfletilen şoförlere ayrıca uyuşturucu testi yapıldı. Şoförlerden alınan tükürük örneği bir kite damlatılıyor. Yaklaşık 10 dakikada sonuç veren özel bir cihazla da vücutta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı inceleniyor.

"BU YIL UYUŞTURUCU TESTİ DE YAPILMAYA BAŞLANDI"

DHA'da yer alan habere göre Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası Genel Sekreteri Nedim Değirmenci, "Bugün burada jandarmamız ile okul servis araçlarını denetlemek için bulunuyoruz. Geçen yıllarda rutin kontroller yapılıyordu ama bu yıl ilaveten uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı. Kendilerine böyle bir imkanı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımızın güvenliği için, onların daha güzel, daha iyi eğitim alabilmeleri için bu uygulama yapılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"JANDARMAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Göynük Fen Lisesi okul servisçilerinden Mustafa Demirdağ "2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Burada daha önce servis kaptanları olarak uyuşturucu ve alkol testini kendi imkanlarımızla yaptırıyorduk. Sağ olsun, jandarma ekiplerimiz burada uygulama yapıp testi bizzat yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bizler geleceğin nesillerini taşıyoruz" diye konuştu.

BİR ŞOFÖRÜN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Öte yandan Antalya genelinde ilk kez gerçekleştirilen çalışma kapsamında adı ve bulunduğu ilçe açıklanmayan bir servis şoförünün uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Alınan örnekte 'Amfetamin' uyuşturucu maddesi tespit edilen şoförle ilgili soruşturma başlatıldı.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Test sonucunun adli tıptaki incelemede de pozitif çıkması durumunda, şoförün 5 yıl boyunca ehliyetine el konulacağı ve 6 bin 909 lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Sonuç çıkana kadar şoförün servis yapmasına izin verilmediği de kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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