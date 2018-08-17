Peterborough United - Luton Town maç önü

Peterborough United ve Luton Town, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Peterborough United 6 puanla 3. sırada, Luton Town 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Peterborough United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Luton Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Peterborough United kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Luton Town kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Peterborough United önceki hafta Luton Town mücadelesinde 2-0 kazandı.

Luton Town, Peterborough United karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Peterborough United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Luton Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Luton Town 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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