Peterhead - Edinburgh C maç önü

İskoçya 2.Lig maçında Peterhead ile Edinburgh C, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Peterhead 10 puanla 1. sırada, Edinburgh C 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Peterhead son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Edinburgh C, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterhead kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Edinburgh C sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Peterhead son hafta oynanan Edinburgh C maçında 2-1 kazandı.

Edinburgh C ise Peterhead karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Peterhead, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Edinburgh C, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Edinburgh C, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ