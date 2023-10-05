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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız: Beşiktaş'tan hayal kırıklığı - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız: Beşiktaş'tan hayal kırıklığı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin peş peşe gollerine engel olamayarak 3-2 yenildi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:29
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        "Hayal kırıklığı"
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        İsviçre ekibi Lugano’ya İstanbul’da 3-2 yenilen Beşiktaş taraftarına tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı.

        UEFA Konferans Ligi ilk maçında Brugge ile berabere kalan Siyah-Beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı maçta favori gösteriliyordu.

        Lugona takım olarak Beşiktaş’ın kalitesinden uzak bir takımdı. Kadrosunun çoğunluğu Balkan kökenli futbolculardan oluşuyor.

        Kaliteli hatta yıldız diyebileceğimiz oyuncuları da yoktu. Bütçeleri ise Beşiktaş’ın çok altındaydı.

        Böyle bir takıma İstanbul’da yenilmek elbette taraftar adına üzücü oldu.

        Karşılaşma gergin başladı diyebiliriz.

        Maçı izlemeye gelen Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, aleyhine yapılan kötü tezahüratlar sonucu ilk yarı sonunda stadı terk etti.

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        Bu negatif enerji sanki oyunculara da yansımıştı.

        Karşılaşmanın son bölümünde “yönetim istifa” sesleri uzun süre devam etti…

        Maça gelince; İlk 30 dakika doğru dürüst bir akın izleyemedik. Oyuncular ayaklarına pranga vurulmuş gibi rakip alana gidemedi.

        Ghezzal’ın kişisel çabası ile sürüklediği ataklar vardı.

        Cenk ile Aboubakar bekledikleri topları alamadılar. Rakip ceza sahasında çoğalamadılar.

        İlk tehlikeli şut yine Ghezzal’dan geldi. Lugano kalecisi bu tehlikeyi kornere gönderdi.

        Ardından Aboubakar’ın kafayla attığı gol vardı. Bu golün yaratıcısı da Ghezzal oldu.

        Golün ardından Beşiktaş daha derli toplu bir oyun sergiledi. Rakip alana yerleştiler.

        Golcü Aboubakar bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-0 öne geçirdi.

        Fırsatçılığını iyi kullandı. Ceza sahası dışında kazandığı topu bu kez ayak içi ile harika bir vuruşla köşeye bıraktı.

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        Her şey iyi gidiyor denildiği bir anda Rosier’in kırmızı kart görmesi bütün senaryoyu değiştirdi.

        61. dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş takım olarak oyundan düştü.

        Ardından yapılan değişiklikler, takımın ritmini de disiplinini de bozdu.

        Şenol Güneş, panik halde hamleler yaptı. Takımın kurgusu alt üst oldu.

        Örnek vermek gerekirse, Aboubakar neden oyundan çıktı?

        Top taşıyan Ghezzal ile Salih’in kenara alınmasının anlamı neydi?

        İsviçre ekibi, Beşiktaş’ın kendi yarı alanından çıkamayışını iyi değerlendirdi.

        9 dakikada 3 gol atarak hiç beklemedikleri bir galibiyet aldılar.

        Siyah-Beyazlıların kenar yönetimi ve sahadaki oyuncuların beceriksizliği kabul edilecek gibi değil.

        2-0’ı koruyamayan Beşiktaş’ın direnç gösteremeyişi taraftarı derinden üzdü kuşkusuz.

        Bu sonuç, Beşiktaş’ta bir çok şeye gebedir.

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