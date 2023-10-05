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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt! - Son Dakika Haberler

        Son dakika haberi Suriye'deki terör hedefleri SİHA'larla vuruldu

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'larla vuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:11
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        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
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        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

        SİHA'LARLA VURULDU

        Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'lar vasıtasıyla vuruldu.

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        Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi.

        Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.

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