TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş´ın Lugano´yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.

YÜKSEK GERİLİMİN ARDINDAN OLUMLU YORUMLANMIŞTI

Beşiktaş ile TFF arasında geçen sezon Hatayspor ve Gaziantep'in maçlarının hükmen galip sayılması kararının ardından uzun süredir ilişkiler gergindi.

Beşiktaş'ın bu maçların yok sayılması için talebini Büyükekşi'nin "Akla zarar" sözleriyle yanıtlaması tansiyonu daha da artırmıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sözlere tepki gösterirken TFF kongresinde Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Çebi ayrıca "Sayın Başkanımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA’ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan stadımız dosyada yer almadı" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Büyükekşi'nin Beşiktaş maçına gelmiş olması iki taraf arasındaki ilişki açısından dikkat çeken bir hamle olarak yorumlanmıştı.