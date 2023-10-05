TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Lugano maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Ancak kendisine yönelik küfürlü tezahüratların ardından devre arasında stattan ayrıldı. İşte yaşananlar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş´ın Lugano´yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.
Karşılaşma devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Mehmet Büyükekşi´nin aleyhine olumsuz tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların ilk devrenin sonuna doğru uzun süre protesto etmesinin ardından Büyükekşi stattan ayrıldı.
Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.
YÜKSEK GERİLİMİN ARDINDAN OLUMLU YORUMLANMIŞTI
Beşiktaş ile TFF arasında geçen sezon Hatayspor ve Gaziantep'in maçlarının hükmen galip sayılması kararının ardından uzun süredir ilişkiler gergindi.
Beşiktaş'ın bu maçların yok sayılması için talebini Büyükekşi'nin "Akla zarar" sözleriyle yanıtlaması tansiyonu daha da artırmıştı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sözlere tepki gösterirken TFF kongresinde Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Çebi ayrıca "Sayın Başkanımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA’ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan stadımız dosyada yer almadı" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu yaşananların ardından Büyükekşi'nin Beşiktaş maçına gelmiş olması iki taraf arasındaki ilişki açısından dikkat çeken bir hamle olarak yorumlanmıştı.