Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti! - Beşiktaş Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Lugano maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Ancak kendisine yönelik küfürlü tezahüratların ardından devre arasında stattan ayrıldı. İşte yaşananlar...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 05.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş´ın Lugano´yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.

        Karşılaşma devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Mehmet Büyükekşi´nin aleyhine olumsuz tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların ilk devrenin sonuna doğru uzun süre protesto etmesinin ardından Büyükekşi stattan ayrıldı.

        Büyükekşi'den Beşiktaş maçı kararı!
        Büyükekşi'den Beşiktaş maçı kararı!
        REKLAM

        Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

        YÜKSEK GERİLİMİN ARDINDAN OLUMLU YORUMLANMIŞTI

        Beşiktaş ile TFF arasında geçen sezon Hatayspor ve Gaziantep'in maçlarının hükmen galip sayılması kararının ardından uzun süredir ilişkiler gergindi.

        Beşiktaş'ın bu maçların yok sayılması için talebini Büyükekşi'nin "Akla zarar" sözleriyle yanıtlaması tansiyonu daha da artırmıştı.

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sözlere tepki gösterirken TFF kongresinde Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Çebi ayrıca "Sayın Başkanımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA’ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan stadımız dosyada yer almadı" ifadelerini kullanmıştı.

        Tüm bu yaşananların ardından Büyükekşi'nin Beşiktaş maçına gelmiş olması iki taraf arasındaki ilişki açısından dikkat çeken bir hamle olarak yorumlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 gol 1 kırmızı!
        4 gol 1 kırmızı!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı
        Karabağ'daki Rus barış gücü 3 bölgede gözlem noktalarını kaldırdı
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi
        Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı