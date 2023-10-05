Beşiktaş'ta protestolar, Lugano mağlubiyeti sonrası da sürdü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta taraftarların bir bölümü 90 dakikanın ardından da stadı terk etmedi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç esnasında yaptıkları protestoya mücadele sonrasında da devam etti

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 05.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:17 facebook

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