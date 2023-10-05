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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta protestolar, Lugano mağlubiyeti sonrası da sürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta protestolar, Lugano mağlubiyeti sonrası da sürdü

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta taraftarların bir bölümü 90 dakikanın ardından da stadı terk etmedi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç esnasında yaptıkları protestoya mücadele sonrasında da devam etti

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 05.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:17
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        Protestolar maç sonu da sürdü!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Lugano'yu konuk ederken 80 dakikasını 2-0 önde götürmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu.

        Müsabaka anında Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü yönetimi istifaya davet ederken protestolar maçın ardından da devam etti.

        90 dakikanın ardından Luganolu futbolcuları alkışlayan taraftarların bir bölümü stattan ayrılmadı.

        Müsabakanın ardından yönetimi istifaya davet eden Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'e de tepki gösterdiler.

        Maç anında da protestoda bulunan taraftarların bir bölümü mücadelenin ardından 'Şenol Güneş takımı buraya getir' tezahüratları yaptı.

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