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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Peynir' kitabı dünyanın en iyisi seçildi

        'Peynir' kitabı dünyanın en iyisi seçildi

        VakıfBank Kültür Yayınları'nın çocuklara özel hazırladığı "Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum" serisinin ilk kitabı olarak ocak ayında yayımlanan "Peynir", Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve 82 ülkeden yüzlerce eserin yarıştığı 30. Gourmand Awards'ta "Dairy" (süt ürünleri) kategorisinde "Dünyanın En İyi Kitabı" seçildi! 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:30
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        'Peynir' kitabı dünyanın en iyisi seçildi
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        VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) çocuklara özel hazırladığı “Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum” serisinin ilk kitabı olarak ocak ayında yayımlanan “Peynir”, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı ve Portekiz’de ödüle layık görüldü. Neşe Biber ve Berrin Bal Onur’un uzun yıllardır ülkemizin gastronomik zenginliğini ve yerel kültürünü gelecek nesillere aktarma çabalarının bir ürünü olan “Peynir” Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi (Cascais World Food Summit) kapsamında gerçekleştirilen ve 82 ülkeden yüzlerce eserin yarıştığı 30. Gourmand Awards’ta “Dairy” (süt ürünleri) kategorisinde “Dünyanın En İyi Kitabı” seçildi!

        “Peynir”, peynircilikle ilgili ilginç bilgiler eşliğinde Türkiye’nin dört bir yanında rastlanabilecek pek çok peynir çeşidini etkileyici fotoğraflarla okuyucuyla buluşturan ikili bu kitap ile yalnızca bir lezzeti değil, kültürel bir mirası da dünyaya tanıttılar. Aldıkları ödülün ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler: “Kültürel hazinemizi uluslararası yayın dünyasında tanıtmak bizim için büyük bir onur. Çocuklar için hazırladığımız kitabımızın ödül kazanmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

        VakıfBank Kültür Yayınları’nın küçük okurlara temel gıdaları anlatmak ve sevdirmek için hazırladığı Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum!” serisinin ilk kitabı “Peynir”in ardından “Zeytin” ve “Yoğurt” kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak.

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        #Vakıfbank Kültür Yayınları
        #Peynir
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