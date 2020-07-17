Pratik yapılışıyla peynirli poğaça tarifi dilediğiniz her malzeme ile hazırlanabilir. Hamurlarımızı elimizde açarken çok bastırmadan açmaya özen göstermelisiniz. Çok bastırırsanız, poğaçalarımız daha sönük olacaktır. Tepsiye yerleştirdikten sonra 5-10 dakika tepside dinlendirip, fırına öyle yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de daha kabarık peynirli poğaçalarımız olacaktır.
Peynirli Poğaça Malzemeler:
- 1 su bardağı kadar yoğurt
- 1 su bardağı kadar sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı kadar tuz
- 1 adet yumurta
- Alabildiği kadar un
İç Harcımız İçin;
- 250 gram beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
Peynirli Poğaça Yapılışı:
- Yumurtamızın akını ve sarısını ayırıp, akını hamur kabımıza alıyoruz.
- Üzerine yoğurdumuzu, yağımızı, sütümüzü ve tuzumuzu alıp, karıştırıyoruz.
- Unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyip, hamurumuzu yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
- Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz.
- Hamurumuzu beklerken beyaz peynirimizi eziyoruz.
- Maydanozlarımızı ince ince kıyıp, peynirimizle karıştırıyoruz.
- Dinlenen hamurumuzdan küçük parçalar kopartıyoruz ve elimizle açıyoruz.
- Açtığımız hamurlarımızın orta kısmına peynirli harcımızdan koyuyoruz ve kapatıyoruz.
- Hazırladığımız poğaçaları yağlanmış fırın tepsimize diziyoruz.
- Ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz ve tepsimizi ısınmış 180 derecelik fırına yerleştiriyoruz.
- Üzeri kızarana kadar pişirip, fırından çıkartıyoruz.
- İlk sıcağı geçen peynirli poğaçalarımızı servise sunuyoruz.
- Afiyet olsun.
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