Pratik yapılışıyla peynirli poğaça tarifi dilediğiniz her malzeme ile hazırlanabilir. Hamurlarımızı elimizde açarken çok bastırmadan açmaya özen göstermelisiniz. Çok bastırırsanız, poğaçalarımız daha sönük olacaktır. Tepsiye yerleştirdikten sonra 5-10 dakika tepside dinlendirip, fırına öyle yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de daha kabarık peynirli poğaçalarımız olacaktır.

Peynirli Poğaça Malzemeler:

1 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 adet yumurta

Alabildiği kadar un

İç Harcımız İçin;

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Peynirli Poğaça Yapılışı: