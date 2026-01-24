Habertürk
        Haberler Magazin Phil Collins: Evimde 24 saat bir hemşire bulunuyor - Magazin haberleri

        Phil Collins: Evimde 24 saat bir hemşire bulunuyor

        Genesis grubunun solisti ve bateristi Phil Collins, son sağlık sorunlarını ilk kez detaylı olarak anlattı; "İlaçlarımı doğru şekilde almam için evimde 24 saat bir hemşire bulunuyor"

        Giriş: 24.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:48
        "Evimde 24 saat bir hemşire bulunuyor"
        Ünlü İngiliz rock yıldızı Phil Collins, son sağlık sorunlarını ilk kez detaylı olarak paylaştı. 75 yaşına giren Collins, BBC podcast serisi Eras’in final bölümünde yaptığı açıklamada, son yılların kendisi için büyük bir sınav olduğunu söyledi.

        Phil Collins, dizinden geçirdiği 5 ameliyatın ardından artık yürümek için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Collins; "İlaçlarımı doğru şekilde almam için evimde 24 saat bir hemşire bulunuyor" diyerek, sağlık problemlerinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak da zorlayıcı olduğunu ifade etti.

        Covid-19 hastalığını atlatan ve böbrek sorunları yaşayan Phil Collins, alkolün sağlık üzerindeki etkilerine de değindi; "Sanıyorum fazla içiyordum, bu yüzden böbreklerim zarar gördü. Bedeli ağır oldu ve aylarca hastanede kaldım."

        Sahneye dönme konusuna dair ise Phil Collins temkinli konuştu. Son konserini 2022’de veren sanatçı, tamamen sağlığına kavuşmayı umut ettiğini ancak tekrar performans sergileyip sergileyemeyeceğini bilmediğini söyledi. Kariyerine dair ise pozitif bir değerlendirme yapan Collins, "Daha farklı ve olaylı bir kariyer hayal edemezdim" dedi.

        Hayatın ona öğrettiklerini de paylaşan Phil Collins; "Bazen geçmişte yaptıklarımla veya bazı insanlara hissettirdiklerimle telafi etmeye çalışıyorum ama çocuklarım yaşadıkları şeylere rağmen çok iyi durumda. Hepsi kendi yolunu buldu, hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram, Backgrid USA

        #Phil Collins
