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Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i farklı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 121-101 mağlup etti

Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i farklı geçti
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NBA'de play-off turu heyecanı, 4 maçla başladı. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Sixers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Nets'i 20 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sixers'ta Joel Embiid 26 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 23 sayı ve 13 asist, Tobias Harris 21 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Tyrese Maxey 13 sayı ve 6 ribaunt, Paul Reed 11 sayıyla skora destek verdi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 2 dakika süre bulduğu maçta sayı bulamadı.

Nets'te Mikal Bridges 30 sayı ve 5 ribaunt, Cameron Johnson 18 sayı, Spencer Dinwiddie 14 sayı ve 7 asist, Seth Curry 10 sayıyla mücadele etti.

Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Salı gecesi yine Sixers'ın sahasında oynanacak.

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