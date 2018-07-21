Philadelphia Union - Los Angeles Galaxy maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Philadelphia Union ile Los Angeles Galaxy, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. 24 puanlı Philadelphia Union 16. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 28 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Philadelphia Union, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Philadelphia Union galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Philadelphia Union önceki hafta Chicago Fire mücadelesinde 4-3 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise Colorado Rapids karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Philadelphia Union, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 11 gol yedi.

Los Angeles Galaxy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Los Angeles Galaxy, 14 gol atarken 14 gol yedi.

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