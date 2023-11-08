Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağmur geliyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'un batısında sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Kısmen Güneşli 22° İzmir Parçalı bulutlu 25° Antalya Güneşli 25° Trabzon Güneşli 20° Bursa Kısmen Güneşli 24° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 23° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 15°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.