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        Haberler Gündem Hava Durumu SAĞANAK GELİYOR | Son dakika: Meteoroloji saat vererek açıkladı! İstanbul'da bugün hava nasıl? - Hava durumu haberleri

        Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağmur geliyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak gece saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'un batısında sağanak yağışlar bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 07:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 07:54
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        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 25°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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