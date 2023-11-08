Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Sacha Boey
Davinson Sanchez
Angelino
Abdülkerim Bardakcı
Kaan Ayhan
Lucas Torreira
Hakim Ziyech