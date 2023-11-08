Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti! Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın saatler süren 43 sayfalık emniyet ifadesine HABERTÜRK ulaştı. "Eşim Dilan Polat sadece sosyal medya ile ilgilenirdi" diyen Engin Polat, tüm mali sorumluluğu üzerine aldı. Telefon tapelerinde güzellik merkezleri kurşunlandıktan sonra suç örgütü lideri Barış Boyun ile Dalton çetesinin ismi geçerken, kendisinin yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ile Derkan Başer ile bağlantısı olduğu iddialarının da sorulduğu Engin Polat, hiçbirini tanımadığını söylerken, "şirketlerim tamamen yasal" dedi. Ayrıca anneannesinin üzerine yaptığı şirketteki 150 milyon liralık sahte faturadan da haberinin olmadığını ileri sürdü. Bir şirketin kuruluşuyla ilgili olarak da sermayeyi nereden sağladığını hatırlamadığını söyledi

Aylık gelirini 150-200 bin lira olarak açıklayan Engin Polat, 35 yaşında olduğu belirterek üniversite eğitimi açıköğretim fakültesinde okuduğu sırada yarım bıraktığını anlattı. Polat, 2007 yılında alüminyum firmasında çalışmaya başladığını söyledi.

İLK FİRMASINI 2013'TE KURMUŞ 2013’te ilk firması olan Engin Polat Alüminyüm Şirketi’ni kurduğunu anlatan Polat, 2016 yılında firmanın faaliyetlerine son verdiğini belirtti. Eşiyle birlikte iş kurma macerasının ise 2016 yılında başladığını söyleyen Engin Polat'ın ifadesinde dikkat çeken başlıklar şöyle:

"EŞİM DOĞUM FOTOĞRAFÇILIĞI YAPARDI" "2016 yılında çalışmadım, geçimimi birikimlerimden sağladım. Aynı dönemde eşim Dilan Polat, 2013 ile 2018 yılları arasında doğum fotoğrafçılığı yapardı. Eşimin bu dönemde fotoğrafçılıktan ne kadar kazandığını hatırlamıyorum. Eşim 2017 yılında Dilan Polat güzellik merkezini kurdu. Başlangıçta ablası Sinem Sıla Doğu ile ortaktı, 2020 mart ayında Sinem Sıla Doğu Levent şubesini açarak ortaklıktan ayrıldı. Anlaşmada Ataşehir’deki yer eşime kaldı, diğer yer de Sinem Sıla Doğu’ya aitti. REKLAM

"SERMAYEYİ NEREDEN SAĞLADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM" Bu şirketin kuruluşunda sermayeyi nereden sağladığımızı hatırlamıyorum. Sinem Sıla Doğu'nun ayrılması sonrasında bu firmaya ben ortak oldum. Güzellik merkezlerinin açılışında parayı nereden bulduğumuz sorulmuştu. Daha önceki işlerden yaptığımız kazançla açılmıştır, bu kazancım banka hesaplarımda bulunmaktaydı. Yaklaşık 2 sene bu işleri yaptık, 2020 yılı Haziran ayı itibari ile şubeler verilmeye başlandı. Şu zamana kadar da yüz küsür “franchise” şubemiz mevcuttur, şubelerden nakit girişleri banka üzerinden yapılmaktadır. Şubelerin 5/6 tanesi hariç diğerleri kendi tüzel kişiliğe sahip bizden isim hakkı alan firmalardır. Sermaye ortağı eşim ve benim, şirket genel müdürü Alper Kürşat Polat yönetim kurulu başkanıdır, şirketin mali müşaviri Ahmet Gün’dür; yaklaşık olarak kaç çalışan olduğunu hatırlamıyorum ancak resmi kayıtlarda miktar bellidir. REKLAM Yanlış hatırlamıyorsam Dln Polat Güzellik kozmetik firmasını kurdum, 2022 itibari ile yoğun iş tempomdan dolayı bu şirketi Alper Kürşat POLAT ‘a devir ettim. 2022 yılı sonunda Milda İnşaat Gayrimenkul firmasını kurdum, inşaat ruhsatım çıkmak üzereyken bu durumlar yaşandı. Milda üzerinde bulunan araçlar ve mülkleri kiralama ile ticaret yaptım, faturaları mevcuttur. Halen geçimimi bu şirketlerden sağlıyorum.”.

"MALVARLIĞINI SAYMAYA KALKSAM AKLIMA GELMEZ" Engin Polat, geçimini nasıl sağladığı sorusuna sadece şirketlerden kazanç sağladığını başka gelirinin olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Üzerine kayıtlı mal varlıkları sorulan Engin Polat, “Çekmeköy’deki oturduğum villanın % 50 hissesi, Tuzla Tepeören’de bir adet villam bulunmaktadır. Bir de sermaye ortağı olduğum şirketler adına mal varlıklarım vardır. Bunları saymaya kalksam benim de aklıma gelmeyebilir ancak kayıtlarda mevcuttur” dedi. 31 şirket eşi Dilan Polat’a sorulduğu gibi Engin Polat’a da soruldu. Polat, eşinin ve kendi firması dışında ticari faaliyetinin olmadığını söyledi.

MÜŞTEKİ DİLEKÇESİ: VEYSEL ŞAHİN İLE FALYALI’NIN PARALARINI AKLIYOR İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bir gazetecinin kendisi hakkında verdiği şikayet dilekçesi Engin Polat’ın önüne koyuldu. O şikayet dilekçesinden satır başları şöyle: REKLAM

"ALTI YIL ÖNCE TAKSİCİLİK YAPARDI" İDDİASI “Engin Polat, geçmişinde sahte fatura, çek işi yapan kişidir. Bugünden 6 yıl önceye kadar taksicilik yapan ve ondan önce tezgâhtarlık işi yapan biridir. Son yıllarda kurdukları ilişkilerle sözde ayda bir milyon ürün satış yapıldığı yalanıyla, elde ettiği datalarla yüksek miktarlı faturalar kesiyor. Yasadışı bahis lideri Veysel Şahin, Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’dan elde ettikleri bahis paralarını Dilan Polat Diamond, vakıf, güzellik merkezi ve diğer şirketler, Engin Polat adına açılan döviz ve mücevher firmaları, Bulgaristan gibi ülkelere makine ihracatı yapıldığı iddiasıyla para aklıyor, haksız kazanç elde ediyor. Engin Polat, husumetli olduğu kişilere Muhammed Yakut ismini kullanarak baskı kurmuş, sürekli o isimle gayrimeşru alemde varlık göstermeye çalışmıştır. Şüpheli Engin Polat, Muhammed Yakut’u finanse ettiği bu nedenle güçlü olduğunu defalarca kez lanse etmiştir. Bundan 2 ay önceye kadar Muhammed müvekkili arayarak “Engin Polat bizim kardeşimiz, onunla ilgili yaptığın araştırmalara son vermeni istiyorum” demiştir. REKLAM Müvekkil cevaben "kusura bakmayın, bunu kabul edemem, haberleri yapmaya devam edeceğim" şekilde beyanda bulunmuştur. Engin Polat’a ait Dubai Dilan Polat Vakfı ve şirketleri, sözde 1 milyon adet satış yaptığı ürünler, sahte faturalar dava konu eylemlerin bir parçası olmuştur. Yakın zamanda emniyetin yaptığı 230 milyon dolarlık fatura operasyonunda yakalanan çetenin üyeleri Engin Polat ile ilişkileri olduğunu beyan etmişlerdir.”

“VEYSEL ŞAHİN’İ TANIMAM HİÇ GÖRÜŞMEDİM” Engin Polat müşteki dilekçesine cevaben, “Bana okunan metinde geçen kişilerin hiçbirini tanımam, bir tek Muhammet Yakut ile 3 sene öncesinde bir kozmetik firması vardı, ben de kendisinden ufak tefek alım yapardım, bu şirket ile çok büyük bir ticaretim faaliyetim de yoktur, uzun zamandır da yoktur, suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, kimseyi aramadım, tehdit etmedim, bu iddialar asılsızdır. Veysel Şahin’i tanımam, hiçbir görüşmem yoktur, bunla ilgili iddiaları da kabul etmiyorum, asılsızdır" dedi.

GAZETECİ AĞIREL’İN YAZIŞMALARI DOSYADA Ayrıca savcılık dosyasında bir kişinin gazeteci Murat Ağırel’e, Engin Polat ile ilgili verdiği bilgilerin yazışmaları da yer aldı. Bu yazışma fotoğraflarında bir kişinin gazeteci Ağırel’e, Engin Polat’ın yasadışı bahis baronu Veysel Şahin, Derkan Başer gibi isimlerle irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Dosyada delil olarak yer alan bu yazışmaların içeriği Engin Polat’a soruldu. REKLAM

YASADIŞI BAHİS BARONLARIYLA İLİŞKİSİ SORULDU Polat ise "Derkan Başer veya Veysel Şahin diye birini tanımam, hiçbir görüşmem yoktur. Batum’a 2022 senesinde arkadaş grubum ile eğlenmeye gitmiştim. 2019 yılında eşim ve arkadaşlarım ile Rize’ye gitmişken günü birlik gidip gelmiştim, eğlence mekanına gitmiştim. Mail order işi nedir bilmem, bu yolla bir ticari faaliyet yürütmedim, dijital para yani bitcoin benzeri işler için herkes gibi bir hesap açmıştım ancak cüzi miktarda coin vardır. Paribu’da 120-130 bin TL civarı, Binance 350-400 bin TL civarı vardır, bunlar 2020 yılında beri durmaktadır, bu hesapları pandemi döneminde evde canım sıkıldığında açtım. Banka hesap hareketlerinden de bu görülecektir, buradaki para aklama iddialarını kabul etmiyorum, kesinlikle asılsızdır, Murat Şahin isimli şahsı da tanımam, yukarıda okuduğum ekran alıntıları ile ilgili hususları kabul etmiyorum,” dedi. REKLAM

5 ŞEHİR 25 GAYRİMENKUL 24 ARAÇ Sorguda Engin Polat’a İstanbul, Edirne, Kocaeli olmak üzere 3 şehir 7 konut ve tarla, iki adet cip model araba ve Milda Gayrimenkul üzerine ise İstanbul, Ankara, Edirne ve Tekirdağ olmak üzere 4 şehirde mesken, konut, ofis, arsa, tarla gibi 16 adet gayrimenkul, 24 adet aracın da yer aldığı malvarlığı listesi soruldu. Kocaeli’ndeki meskenin Dilan Polat’ın babası tarafından kendisine devredildiğini söyleyerek, “İstanbul Ataşehir’deki arsa babamın 30 yıllık gayrimenkulüdür, bedelsiz olarak firmamıza vermiştir. Firmamız inşaat projesine başlayacağından kredibilitesini yükseltmek için verilmiştir. Araçlar ise firma adına kayıtlı kiralama amacıyla aldığım araçlardır, bazılarını ben ya da eşim kullanırız. Bu araçlar, diğer arsa ve mülkler ticari faaliyetlerimden elde ettiğim kazanç ile alınmış mallardır” dedi.

2021’DE 737 TL PARA GİRİŞİ, 2017’DE 3 MİLYON 849 TL’YE YÜKSELDİ REKLAM 2021 yılındaki toplam 5 milyon 408 bin TL para çekme, 57 milyon 266 bin TL para yatırma tutarları aylık listesi önüne koyuldu. Ayrıca yıllık işlemlerinin özetinin çıkarıldığı tabloya göre 2021 yılında hesabında 737 TL varken, 2018-2019 yıllarında hiçbir para girişi olmazken 2020 yılında 10 bin, 2017 yılında ise 3 milyon 849 bin TL para girişi oluyor. Polis, paraların kaynağı, kimden hangi hizmet karşılığı alındığı, kimlere hangi hizmet karşılığı gönderildiğini ve banka işlemlerini kimin takip ettiğini Engin Polat’a sordu. Ticari kazançlarından elde ettiği paralar olduğunu söyleyen Engin Polat, “Her paranın nereden geldiği bellidir” dedi. MASAK RAPORU SORULDU 2022 ile 2023 yıllarında banka hesabından toplam 72 milyon 524 bin TL para çıkışı, 38 milyon 109 bin TL de para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca şirket hesaplarına gelen giden para trafiğini inceleyen MASAK’ın bir tablo halinde verdiği rapor da Engin Polat’ın sorgu odasında önüne koyuldu. Kimisini aldığı gayrimenkul ödemeleri olarak açıkladı, eşine, babasına, kardeşine, şirketine ve arkadaşına verdiği paraları da ya borç ödemesi ya da ihtiyaç olarak yorumladı. BALDIZININ SAHTE FATURA PAZARLIĞI Eşinin kız kardeşi Sıla Doğu’nun telefon incelemesinde komisyon karşılığı sahte fatura kesme pazarlıklarının tespit edildiğini belirten polis, bu illegal alışverişi Engin Polat’a sordu. Sıla Doğu’nun ticaretinin benimle bir alakası yoktur diyerek, “Bize ait firmalarda kullanıldığına dair bilgim yoktur, Sinem Sıla Doğu ile akrabalık dışında tek bağımız Levent şubesinde tabelamızı kullanmasıdır” cevabını verdi. REKLAM ANNEANNENİN ÜZERİNE YAPILAN FİRMA Bir kozmetik firmasıyla ticari ilişkisi ve bu firmada kesilen 150 milyon liralık sahte fatura sorusuna, o firma anneanneme ait diyen Engin Polat, “Bu firma Dilan Polat Çekmeköy Şubesi’ni işletmektedir, franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş ile DP güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır. DP güzellik firmasının işlerini vekaleten babam Sezgin Polat yürütmektedir, bu şirket ile başkaca bir bağımız yoktur” dedi. Dilan Polat’ın mali işlemlerle bağlantısını açıklaması istenen Engin Polat, “Eşim sadece sosyal medya ve tanıtım kısmındadır. Ticari yönetim benimdir” dedi. TELEFON TAPELERİNDE ÇETE LİDERLERİ İSİMLERİ Teknik takipte dikkat çeken telefon görüşmeleri de Engin Polat’a soruldu. O görüşmelerden biri güzellik merkezleri kurşunlandıktan sonra Maltepe Cezaevi’nden arayan bir hükümlüydü. İşte o hükümlüyle farklı zamanlarda yaptıkları konuşmalardan bir kesit: REKLAM FATİH GEZER : Kardeşim müsait misin kusura bakma ya gece gece aradım ama ENGİN POLAT : Evet evet evet kardeşim şu an bir görüşmedeyim dur FATİH GEZER : Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu bu Barışların kardeşi ben dedim ki bak Kasım’a kadar bekleyin bir ateşkes yapın ENGİN POLAT : hıhı FATİH GEZER : Bekleyin dedim ben geleceğim oturup konuşuruz sıkıntı yok ama dedim yeter ki bekleyin dedim bak adam dedim benim kuzenim Allah rızası için dedim hani çoluğu çocuğu var şimdi numarayı vereyim sen onu gizliden bi ara numaranı göstermeden whatsapp’tan veya bir şekilde bir konuş… ENGİN POLAT : Kim ki Fatih bu FATİH GEZER : Şimdi şöyle Barış’ın kardeşi ENGİN POLAT : Kardeşim şu an sana bir şey söyleyeyim mi? FATİH GEZER : Hıhı ENGİN POLAT : Tamam iyi niyetini biliyorum lakin benim şu an birilerine diyaloğa girmem çok tehlikeli FATİH GEZER : Tamam bak şöyle şöyle senle sadece konuşacak şuan için ateşkes bir dursun baba benim derdim o tamam mı namludan bir şey çıkmasın be kardeşim ENGİN POLAT : Anladım FATİH GEZER : Derdim ne biliyor musun ok senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş kasıma kadar bunlar bekleyecek ben çıkınca bunlarla oturucam Muhammet var Yıldıray var Koray var bunlar direk o İtalya’daki Barışla şey hatta ben ... ENGİN POLAT : Kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok FATİH GEZER : Tamam tamam tamam Bu tapelerde çete lideri Barış Boyun’u işaret eden Fatih isimli kişi, bir başka tapede bu kez daltonlar olarak bilinen çeteyi işaret ediyor. ENGİN POLAT : Alo FATİH GEZER : Selamünaleyküm ENGİN POLAT : Aleykümselam kardeşim FATİH GEZER : Kardeşim ne yapıyorsun müsait misin ENGİN POLAT : Müsaitim kardeş iyiyim sen nasılsın FATİH GEZER : İyi valla ben de ne yapayım şeyi diyecektim sana ENGİN POLAT : he FATİH GEZER : Bu Can Dalton ENGİN POLAT : He FATİH GEZER : Bu Barış’a ulaşacak kişiler var ben onlarla konuştum ENGİN POLAT : he he FATİH GEZER : Yok on dört gün falan filan dedim ki bak ben Kasım’da izne çıkacağım bir durun dedim falan hani ENGİN POLAT : hee FATİH GEZER : eee şu an durdu gibiler ama bak sana şunu söylüyorum bunlar sana nasıl temas etti onu da bilmiyorum da ENGİN POLAT : Ben de bilmiyorum YASADIŞI BAHİSİN YOĞUN OLDUĞU YERLERE SEYAHAT DİKKAT ÇEKTİ REKLAM Dubai, Gürcistan’ın Batum şehri, Kıbrıs tatilleri teker teker soruldu, "Artvin giriş çıkışlarım eşim, ben ve iki aile dostum ile Batum’a günü birlik eğlence amaçlı giriş çıkışlardır" diyen Engin Polat, “Kıbrıs’a ben, eşim ve baldızım Sıla Doğu ile birlikte iki günlüğüne gittik. Kısa süreli tatil amaçlı seyahattir. Kıbrıs’ta kimse ile bir görüşmem olmadı, 2023 Batum seyahati ile Rize şube açılışı akabinde arkadaş grubum ile günü birlik gidip gelemeden ibarettir. Dubai seyahatimde bir haftalık tatil yapmıştık, diğerlerinin yurt içi olup olmadığını hatırlamıyorum, ancak tüm tatiller sosyal medya hesabımdan paylaşılmıştır, araştırılabilir” dedi. "ŞİRKETLERİM TAMAMEN YASAL" Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Engin Polat, şirketlerinin faaliyetlerinin tamamen yasal, mevzuata uygun olduğunu söyleyerek, “Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum, kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu amaçla talepte bulunmadım, hiçbir muhasebeci, mali müşavir ya da çalışanıma bu amaçla talimat vermedim. Kimseden bu yönde talepte bulunmadım. Kimse de benden böyle bir talepte bulunmadı, tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur. Herhangi bir vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmasıdır, finansal sorumluluk bana aittir, örgütsel bir faaliyette bulunmadım” dedi. 30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti! Haberi Görüntüle Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim Haberi Görüntüle

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