İsrail askerlerinin Gazze merkeze doğru ilerlediği iddia edildi, Gazze'ye gece boyu saldırılar arttı!
İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, İsrail Savunma Bakanı dün akşam yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediği iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ile iletişimde olduklarını ve İsrail'in Gazze'yi tekrar işgalinin istemediklerini vurguladı. Gece boyu Gazze'ye yönelik saldırılar artarken, Gazze'de ve Kuzey Gazze'de yaşayan 900 bin kişinin olduğu açıklandı
7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini iddia etti.
İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedeflere" havadan, karadan ve denizden koordineli olarak saldırdığını söyleyen Gallant, Gazze şehrindeki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.
Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin "kalbine" doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını öne sürdü.
Gazze'ye yönelik saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan bunun mümkün olmayacağı açıklamasını yineledi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ TEKRAR İŞGALİNİ İSTEMİYORUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.
Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun "Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri" yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.
"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz." diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.
Patel, diğer taraftan "6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin "terör saldırıları" için bir üs olmaması gerektiğini savundu.
GAZZE'NİN KUZEYİNE "ŞİDDETLİ" HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze şehrine yoğun hava saldırıları düzenledi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine “şiddetli” hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
GAZZE VE KUZEY GAZZE'DE 900 BİN KİŞİ YAŞIYOR
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen Gazze Şeridi'nin Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını duyurdu.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazzede kötüleşen insani duruma dikkati çeken Bezm, Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde içme suyu olmadığını ve bu nedenle insanların kirli su içmek zorunda kaldığını söyledi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, bu bölgelerde İsrail tarafından sistematik bir şekilde hedef alınan da fırınların çalışmayı durdurduğunu bildirdi.
Gazze ve Kuzey Gazze'de sığınma merkezlerinde kalan kişilerin de İsrailin saldırılarına hedef olduğunu belirten Bezm, buralarda halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını aktardı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.