İsrail askerlerinin Gazze merkeze doğru ilerlediği iddia edildi, Gazze'ye gece boyu saldırılar arttı!

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini iddia etti.

İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedeflere" havadan, karadan ve denizden koordineli olarak saldırdığını söyleyen Gallant, Gazze şehrindeki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin "kalbine" doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını öne sürdü.

Patel, diğer taraftan "6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin "terör saldırıları" için bir üs olmaması gerektiğini savundu.

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz." diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.

GAZZE VE KUZEY GAZZE'DE 900 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen Gazze Şeridi'nin Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını duyurdu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazzede kötüleşen insani duruma dikkati çeken Bezm, Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde içme suyu olmadığını ve bu nedenle insanların kirli su içmek zorunda kaldığını söyledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, bu bölgelerde İsrail tarafından sistematik bir şekilde hedef alınan da fırınların çalışmayı durdurduğunu bildirdi.

Gazze ve Kuzey Gazze'de sığınma merkezlerinde kalan kişilerin de İsrailin saldırılarına hedef olduğunu belirten Bezm, buralarda halen yaklaşık 900 bin vatandaşın yaşadığını aktardı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.