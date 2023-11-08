Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu! İzmir'de, yürürken kazaya karışan iki otomobilden birinin çarpıp kaldırıma sıkıştırdığı 35 yaşındaki E.U. adlı kadının bacağı koptu. E.U., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü olduğu öne sürülen Z.G.´nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi

İzmir Buca'daki korkunç kaza, saat 02.00 sıralarında Dumluğınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi´nde meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI DHA'da yer alan habere göre hızlı olduğu ileri sürülen Z.G. (50) yönetimindeki otomobil, sokaktan caddeye çıkan başka bir otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLLE KALDIRIM ARASINDA SIKIŞTI Otomobillerden biri savrulup, bu sırada yaya olarak bölgeden geçen E.U.´ya (35) çarptı. E.U., otomobille kaldırım arasına sıkıştı. REKLAM

SAĞ BACAĞI KOPTU Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağ bacağı kopan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücüler de hastaneye götürüldü.

ALKOL OLDUĞU İDDİASI Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü olduğu öne sürülen Z.G.´nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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