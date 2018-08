Philadelphia Union - New England Revolution karşılaşma önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Philadelphia Union, 26 Ağustos 2018 Pazar günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Philadelphia Union 33 puanla 13. sırada, New England Revolution 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Philadelphia Union son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. New England Revolution, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 474 kodlu maçı oynayanlar; Philadelphia Union galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, New England Revolution galibiyet oranı 0.00.

Philadelphia Union son hafta oynanan New England Revolution maçında 2-0 kazandı.

New England Revolution, Philadelphia Union karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Philadelphia Union, 20 gol attı ve 14 gol yedi.

New England Revolution, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. New England Revolution, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ