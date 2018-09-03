Photobomb diye buna denir! Ünlüler bu fotoğraflarıyla güldürdü

Hatıra olsun diye bir fotoğraf çekip paylaşmak istediniz. Ancak arka planda biri ya da birileri fark etmeden veya bilerek fotoğrafa dahil oldu. Peki fotoğrafları bozan kişiler ya ünlüyse? İşte paylaşılan o kareler...