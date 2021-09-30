Picnic & Gathering'den müzik ziyafeti

Her etkinlikte farklı bir müzik programı sunan Picnic & Gathering serisinin beşinci ve kapanış buluşmasında, duygusal melodileri, renkli enstrümantasyonlar ve incelikle tasarlanmış dans pisti ritimleriyle buluşturan Santi & Tuğçe’ye, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan arpist Aslıhan Güngör ve lokal sahnenin önemli isimlerinden Yakuza, Blotto ve Jamie S eşlik edecek.

Jamie S

3 Ekim Pazar günü kapılarını açacak organizasyon, yemyeşil doğası ile şehrin tam kalbinde yer alan Hilton Istanbul Bosphorus Gün Bahçesi’nde şehir parkı kültürü deneyimi yaşatacak. Etkinlikte, canlı performans sergileyecek birbirinden değerli sanatçıların yanı sıra 'food court' alanındaki sokak lezzetleri ve farklı noktalardaki imza kokteyller de katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.