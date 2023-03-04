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Haberler Gündem Son dakika: Depremde yıkılan Pırlanta Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı; 13 kişiye ulaşılamadı! Acılı ailelerden kahreden açıklamalar
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Pırlanta Apartmanı enkazı kaldırıldı; 13 kişiye ulaşılamadı

Kahramanmaraş'ta bulunan Pırlanta Apartmanı meydana gelen ilk büyük depremde yerle bir oldu. Binanın yıkılmasının ardından günlerce yandığı söylenilen apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi. Apartmanda 13 kişi kaybolurken, kayıpların yakınları ölü ya da diri bir haber gelmesini istiyor. Kızı, damadı ve torunları kaybolan Ferhat Altınışık umudunu kaybetmediğini belirterek, "Umutsuz hayat olur mu? Umutsuz insan yaşamaz" dedi.

Son dakika: Depremde yıkılan Pırlanta Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı; 13 kişiye ulaşılamadı! Acılı ailelerden kahreden açıklamalar
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DHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından aileler kaybolan yakınlarını aramaya devam ediyor. Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde onlarca kişiye mezar olan Pırlanta Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları günler önce sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından apartmanda yaşayan 13 kişiden haber alınamadı. Aileler depremden bu yana yıkılan binanın yanında, hastanelerde ve mezarlıklarda yakınlarından bir iz arıyor.

"GEÇEN AYIN 26'SI KIZIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ BURADA KUTLAMIŞ OLDUM"

Kızı Aslıhan Öter (28), damadı Necati Öter (33) ve torunları Rüzgar Yıldırım Öter (6) ile Çınar Poyraz Öter (3) kayıp olan Ferhat Altınışık, "Depremden yaklaşık 1,5 saat sonra buraya geldik. Ben buradan 10 kişi çıkarttım. Bu bina yaklaşık 10 gün yandı. 48 saat boyunca bize yardımcı olan hiç kimse yoktu. Ben buraya geldiğimde bina yerle bir olmuştu. Biz çocuklarımızın varsa ölüsünü yoksa canlısını istiyoruz. 27 gündür kimseden haber alamıyorum. Benim çocuklarım birlikte burada 13 kaybımız var. Artık benim ağlamaya mecalim yok" dedi. Altınışık, "Bu binanın temeli bozuk, kolanları bozuk. Umutsuz hayat olur mu? Umutsuz insan yaşamaz. Geçen ayın 26'sında Aslıhan'ın doğum günüydü. Onu da burada kutlamış oldum" diye konuştu.

"EN AZINDAN TOPRAKLARI OLSUN"

Kızı Mislina Sarı (19) ile eşi Özlem Sarı (49) kayıp olan Hayati Sarı ise, "Kızım Mislina ve eşim Özlem Sarı bina enkazından çıkmadılar. Hastaneye gittik, DNA örneği verdik. AFAD ekipleri çalışmaları sonlandırdı, şu an oralardan bir haber bekliyoruz. Binanın ön tarafı komple yerdeydi, arka cephesinden ilk gün 10 kişi canlı çıktı. İlk günün sonrasında canlı çıkan olmadı. Deprem sonrası binada yangın çıktı 5-6 gün yandı. İtfaiye ekipleri elinden geldiği kadar müdahale etti. Bilmiyoruz, yandılar mı ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim talebimiz bir anca önce neticelenmesi. Bekliyoruz, başka da bir şey yapamıyoruz şu an. Hayatta değillerse bile en azından bir toprakları olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

"HER AN BİR UMUTLA YAŞAMAKTAN BIKTIK"

Torunları Elif Sare Bayazıd (6) Burçe Sena Bayazıd'ın (4) enkazdan cesetlerinin çıktığı fakat oğlu Hacı Muharrem Bayazıd (33) gelini Hatice Bayazıd (33) ve diğer torunu İrem Gökçe Bayazıd'ın (1) hala kayıp kayıp olan Uğur Bayazıd, "Pırlanta apartmanında oğlum Hacı Muharrem Bayazıt kalıyordu. İlk gün saat 8'de geldik şu ana kadar hiçbir haber yok. Arıyoruz, kim ne diyorsa oraya gidiyoruz hepsinden eli boş dönüyoruz.

Allah rızası için gören, duyan, ölü ya da sağ olsun bilen varsa bize bildirmelerini rica ediyoruz. Gelinim yok, kızım yok. 3 kişiyi çıkarttık. Artık biz bittik. Gidip gelmekten, her an bir umutla yaşamaktan bıktık. Sağsa kendine ölüyse cesetlerimize kavuşmak istiyoruz. Toprakla buluşturalım başka bir şey istemiyoruz. Halen umut var, kesemiyoruz. Elimizi, kolumuzu bağlayıp duramıyoruz. Her gün ağlamakla ve umutla geçiyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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