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Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

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DHA
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da özellikle Eski Antakya olarak bilinen bölge, büyük zarar gördü.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede, neredeyse yıkılmayan ya da hasar almayan bir tek bina bile yok.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremler ile 20 Şubat'taki Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, özellikle Eski Antakya olarak bilinen bölgede binlerce bina enkaza dönüştü.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son verilerine göre Hatay'da 213 bini bağımsız bölümden oluşan toplam 60 bin binanın yıkıldığı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olduğu tespit edildi.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kentte binlerce iş makinesi ve kamyonla binaların enkazı kaldırılıyor.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Bazı depremzedeler kamyonet ve traktör gibi araçlarla hasarlı binalardan çıkarttıkları eşyalarını korunaklı alanlara taşıyor.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Kentte Eski Antakya olarak bilinen bölge neredeyse tamamen yok olmuş durumda.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Eski Antakya'da birçoğu 'Kültürel Miras Listesi'ne kayıtlı tarihi ve kültürel değer niteliğindeki onlarca binanın da depremde tamamen yıkıldığı ve büyük hasar aldığı görüldü.

     

     
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

    Çalışmalar nedeniyle tozla kaplı Eski Antakya'nın sokaklarında birçok kedi de enkazda evini bulmaya çalışıyor.
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok
  • Eski Antakya'da yıkılmayan ya da hasar görmeyen bir tek bina yok

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