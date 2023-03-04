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Tüm ailesini kaybetti! Şimdi kayıp kızı İrem Karaca'yı arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde annesini, eşini, 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca, kendisine ulaşılamayan kızı İrem Karaca'yı arıyor

Son dakika: Tüm ailesini kaybetti! Şimdi kayıp kızı İrem Karaca'yı arıyor
DHA

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturduğu binanın yıkılması sonucu eşi, 3 çocuğu, annesi ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca (46), enkazın kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan diğer çocuğu İrem'in (14) bulunmasını istiyor.

"ONU GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN TANIKLAR VAR"

Deprem sırasında gece vardiyasında olduğunu evine döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştığını belirten Karaca, "Eşimi, 3 çocuğumu, annemi, kayınvalidemi toprağa gömdüm. Bir tek en küçük kızım kaldı. Bulunursa benim için hayatın bir anlamı olacak. Onu gördüğünü söyleyen tanıklar var. Allah rızası için kızımı bulun" dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında çalışırken Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çalıştığı araziden hızla evine giden Karaca, 2'nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı'nın yıkıldığını gördü.

Karaca'nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (14), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı. Facianın 7'inci gününde Duygu, Mehmet, Sıla, Adile Nur ve Adile Karaca ile Havva Olamcam'ın cenazeleri enkazdan çıkarıldı.

Fatih Karaca, enkaz başında yeğenlerini bırakarak 6 cenazeyi alıp memleketi Adana'ya götürerek 13 Şubat günü Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnetti.

16 Şubat günü Gözde Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamen bitmesine rağmen ailenin küçük kızı İrem'in izine rastlanmadı. Bunun üzerine Karaca, DNA örneği verdi. DNA hiçbir cenazeyle eşleşmeyince Fatih Karaca, kızının yaşadığına dair umutlandı. Araştırma yapan Fatih Karaca, kızının Gaziantep'te ve Ankara'da gördüğünü öne süren kişilerle konuştu, durumu polise bildirdi.

"SOKAĞA GİRDİĞİMDE ENKAZ ÖNÜNDE FERYAT KOPUYORDU"

Fatih Karaca'nın annesi Adile Karaca (soldaki), kızı Adile Nur Karaca (ortadaki) kayınvalidesi Havva Olamcam / DHA
Fatih Karaca'nın annesi Adile Karaca (soldaki), kızı Adile Nur Karaca (ortadaki) kayınvalidesi Havva Olamcam / DHA

5 Şubat günü gece vardiyasına giderken kızı İrem'in ve eşinin kendisini uğurladığını ve o anı unutamadığını söyleyen Karaca, "İrem her zaman olduğu gibi 'hayırlı işler, bol kazançlar babacım diye yolcu etti beni. Arazide çalıştığım sırada deprem oldu. Hemen İslahiye'ye doğru yola çıktım. Yolda ekip arkadaşlarımın telsizden yaptığı 'ağabey lütfen yetişin, toprak altındayız' çağrıları ve dostlarımdan gelen 'enkaz altındayız, bize yardım edin' telefonlarını unutamıyorum. Aileme ulaşmak için hızla ilerledim. Sokağa girdiğimde oturduğum binanın enkazı önünde feryatlar kopuyordu. Enkazın başına vardım. Annem mi, eşim mi, kızım mı, oğlum mu diye bağırayım! Dizlerime vurdum. Sigara kullanmıyordum ama içtim" dedi.

14 YAŞINDAKİ İREM BULUNAMADI

Depremde hayatlarını kaybeden Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17) / DHA
Depremde hayatlarını kaybeden Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17) / DHA

Facianın 7'nci gününde iki kızı, oğlu, eşi, annesi ve kayınvalidesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyleyen Karaca, "Küçük kızıma ulaşılamadı. Cenazeleri Adana'ya götürüp defnettik. Yeğenlerim kızımdan gelecek bir haber için enkaz başında kaldı. Enkaz çalışmaları bitti ama kızım çıkmadı. DNA örneği verdim ama uyuşma çıkmadı. Tek tek çıkanlara baktık. En ufak ayrıntısına kadar inceledik. Ama kızım yok.

"ANKARA'DAN DOKTORLAR ARADI, 'İREM'İ GÖRDÜK' DEDİLER"

Kızımı aramaya başladık. Kayıp ilanı verdik. Aramaya başlayınca birtakım bilgilere ulaştık. Görenlerin olduğunu öğrendik. Bir arkadaşı İrem'i gördüğünü ve voleybol oynadıklarını söyledi. Umutlandık. Arkadaşı 'İrem'in aklı yerinde değildi, iyi görünmüyordu' dedi. Biz aramayı sürdürdük. Ankara'dan doktorlar aradı. İrem'i gördük dediler. Kendilerinden çikolata istediğini söylediler. Ama hala bulunamadı" diye konuştu.

SON GÜN KAR TOPU OYNAYIMIŞLAR

Fatih Karaca / DHA
Fatih Karaca / DHA

Ailesinden geriye depremden saatler önce gezip, kar topu oynayarak eğlendikleri görüntülerin kaldığını söyleyen Karaca, "Mutluluğumuz soldu. Kızım İrem, prensesim neredesin Allah, kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bir tek en küçük kızım kaldı. Bulunursa benim için hayatın bir anlamı olacak. Onu gördüğünü söyleyen tanıklar var. Allah rızası için kızımı bulun. Diriyse dirisi, ölüyse ölüsü. Lütfen bana yardım edin. Allah'a her gün yalvarıyorum. Acımı dahi yaşayamıyorum. Hepsinin bir anda gitmesi tarif edilemez bir acı. Kaybettiklerimin yasını tutamıyorum. Çünkü kızımı düşünmekten başka bir şey yapmıyorum. Kızım nerede, üşüyor mu, iyi mi" dedi.

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