Aracın farını veya elimizdeki ışıkları kapattığımız zaman, onu orada bırakacağımızı düşünüp bağırmaya başlıyordu. O bizi çok etkiliyordu. Sürekli onunla sohbet ettik, 30 saat ışıkları kapatmamaya çalıştık. Sonra da kurtarma ekiplerinin de gelmesiyle sağ salim enkazdan çıkardık. İlk anlarda gelip gidenler olmuş, bizim de bırakıp gideceğimizi düşündü. 'Ne olur beni burada bırakmayın' diyordu. Arkadaşlarla nöbet tutarak başında bekledik ve kurtardık.