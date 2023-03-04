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Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkoğlu ile Nurdağı ilçeleri sınırında bulunan bir ev, yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi arasındaki arazi depremden önemli ölçüde hasar aldı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki tek katlı bir ev de yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkoğlu ile Nurdağı ilçeleri sınırında bulunan bir ev, yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi arasındaki arazi depremden önemli ölçüde hasar aldı.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Yarıkların oluştuğu arazide bulunan evler de büyük hasar gördü. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki tek katlı bir ev yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Sahiplerinin Düzce'de ikamet ettiği, bahçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu evde oluşan ağır hasar ile arazide oluşan yarıklar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kendi evleri de ağır hasar gören Eyüp Sabri Beyazıt, deprem sırasında bir gürültü duyduklarını, yolun yakınında olması nedeniyle önce evlerine bir arabanın çarptığını sandığını söyledi.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Sonra deprem olduğunu anladıklarını, sarsıntının gittikçe arttığını anlatan Beyazıt, evlerinin duvarlarının yıkılmaya başladığını belirtti.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Komşularından birinin evinden çıkınca oluşan çukura düştüğünü dile getiren Beyazıt, bu kişiyi babasının kurtardığını aktardı.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Beyazıt, toprağa gömülen evi görünce oldukça şaşırdıklarını vurgulayarak, "Bu evi gördüğümüzde şoke olduk. Normalde burayı traktörle sürerken oldukça zorlanırdık, ama şimdi bu halde." diye konuştu.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    "KÖYDEKİ 20 HANEDEN 3'Ü SAĞLAM KALMIŞ"

    Ali Aksu da Gaziantep'te çalıştığını, depremden sonra Bademli Mahallesi'ne gelmeye çalıştığını dile getirerek, şunları anlattı:
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

    Sabah saat 9-10 gibi köye ulaştım. Araçla geçemedim köye. Burası tam Gaziantep ile Kahramanmaraş il sınırı. Fay, evi içine çekmişti. 2,5 metre derinlik var. Çok büyük hasar olmuş. Köye vardığımda 20 haneden 3ü sağlam kalmış, diğerleri hep yıkılmıştı.
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü
  • Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

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