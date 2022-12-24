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Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

İtalya'nın meşhur eğik yapısı Pisa Kulesi'nin ilginç bir tarihi var. Kule gerçekten insanı şaşırtacak kadar eğik duruyor! Peki, bunun sebebi nedir? İşte, tarih sevenler için güzel bir hikâye...

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  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    İtalya'nın Pisa kentindeki Piazza del Duomo'da yer alan meşhur Pisa Kulesi'ni bilmeyen yoktur. Yapı ne kadar meşhursa önünde sanki kuleyi tutuyormuş gibi verilen fotoğraf pozu da bir o kadar meşhur.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    Peki, bu kulenin hikâyesi nedir? Bu eğrilik nereden geliyor? Takvimler bizi epeyce geriye götürüyor...

    Katedralin çan kulesi olarak yapılan Pisa Kulesi için inşaat çalışması 1173 yılında başlatıldı. İnşaatçılar yaklaşık beş yıl sonra planlanan sekiz katın üçünü bitirdiğinde, kulenin temeli; yoğun bir kil, kum ve kabuk karışımı olan zemine düzensiz bir şekilde yerleşmeye başlamıştı.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    Yapı gözle görülür şekilde güneye doğru eğilmeye başladı. Seneler boyunca devam eden hatayı kimse fark etmedi bile! 

    Bundan kısa bir süre sonra, Pisa ile başka bir İtalyan şehir devleti olan Cenova arasında savaş çıktı ve inşaatı yaklaşık bir asır durdu.

    Bu gecikme, kulenin zemine daha fazla oturmasına izin verdi ve muhtemelen çan kulesinin erken çökmesini engelledi.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    İnşaat yeniden başladığında, baş mühendis Giovanni di Simone kısa kenara fazladan duvar ekleyerek eğimi telafi etmeye çalıştı ancak ek ağırlık yapının daha da eğilmesine neden oldu.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    Kule resmi olarak 1370 civarında tamamlandı ancak eğimi yalnızca sonraki altı yüzyıl boyunca arttı ve anıtın ilginç çekiciliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    Güçlendirmeye yönelik çeşitli girişimlere rağmen, Pisa kulesi alçalmaya devam etti ve bu da onu artan bir çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    1990'da yaklaşık 3 santim eğiliyordu ki bu da şimdiye kadarki en aşırı açıydı. O yıl, anıt ziyarete kapatıldı ve mühendisler onu sağlamlaştırmak için kapsamlı onarımlara başladı.
  • Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

    Çalışma, kule 2001'de yeniden açıldıktan sonra da devam etti ve 2008'de sensörler, toplam 5 santimlik bir iyileşmenin ardından, eğilme hareketinin durduğunu gösterdi. Mühendisler artık eğik Pisa Kulesi'nin bir deprem veya başka bir öngörülemeyen felaket dışında yaklaşık 200 yıl boyunca sabit kalacağına inanıyor.

    Kaynak: History

 

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