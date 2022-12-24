Pisa Kulesi neden eğri? Bu bir tasarım mı hata mı?

Yapı gözle görülür şekilde güneye doğru eğilmeye başladı. Seneler boyunca devam eden hatayı kimse fark etmedi bile!

Bundan kısa bir süre sonra, Pisa ile başka bir İtalyan şehir devleti olan Cenova arasında savaş çıktı ve inşaatı yaklaşık bir asır durdu.

Bu gecikme, kulenin zemine daha fazla oturmasına izin verdi ve muhtemelen çan kulesinin erken çökmesini engelledi.