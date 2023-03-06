"24 YILDIR BESLİYORUM"

Doğa Parkı'nda 24 yıldır bakıcılık yapan Mustafa Karagündüz, "Hiçbir zaman hayvanlardan korkmadım. Sadece ayıdan çekiniyorum. Çünkü besleme yaparken bana saldırmıştı. Şu an o korkuyu da atlattım. Meslek hayatımda aslan, piton, timsah, sırtlan, kaplan gibi yabani hayvanları besler ve bakımını yaparım. Onlar sanki benim evladım gibi" dedi.