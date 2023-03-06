Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz ile Harun Can yapıyor. Bakıcılar, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla zaman geçiriyor. Toplam 12 devasa yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikiliyi misafirler de ilgiyle takip ediyor

ABONE OL
DHA
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    Çukurova bölgesinin en büyük doğal hayvanat bahçesi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarsus ilçesindeki Tarsus Doğa Parkı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Berdan Barajı bölgesinde yer alan Tarsus Doğa Parkı´na kent genelinden olduğu gibi, diğer illerden de binlerce ziyaretçi akın ediyor. 
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    DHA'nın haberine göre içerisinde kaplandan aslana, lemurdan sırtlana, timsahtan vaşağa, kirpiden kuş türlerine kadar, anavatanları farklı coğrafyalar olan hayvanları barındıran Tarsus Doğa Parkı, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği çekim merkezi haline geldi.
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    YILAN BAKICILARI

    Doğa parkında çalışan Mustafa Karagündüz ve Harun Can, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla çok yakından ilgileniyor. Toplam 12 büyük yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikilinin, hiç kimsenin cesaret edemediği yılanlarla sarmaş dolaş olması misafirler tarafından da ilgiyle izleniyor.
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    "24 YILDIR BESLİYORUM"

    Doğa Parkı'nda 24 yıldır bakıcılık yapan Mustafa Karagündüz, "Hiçbir zaman hayvanlardan korkmadım. Sadece ayıdan çekiniyorum. Çünkü besleme yaparken bana saldırmıştı. Şu an o korkuyu da atlattım. Meslek hayatımda aslan, piton, timsah, sırtlan, kaplan gibi yabani hayvanları besler ve bakımını yaparım. Onlar sanki benim evladım gibi" dedi.
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    9 yıldır timsah besleyen ve bakıcılığını yapan Harun Can ise, "Her gün besleme yaptığım timsahların en küçüğü 2 yaşında, en büyükleri ise sizlerin belgesellerde izlediğiniz büyük timsahlar. Alıştık artık korkmuyoruz" diye konuştu.
  • Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

    2 BİN 450 HAYVAN MEVCUT

    Doğa parkı müdürü Nilay Serpin ise, şunları söyledi:

    "Burası Çukurova bölgesinin en büyük doğal hayvanat bahçesi. 2 bin 450 adet hayvana sahip. Sadece buradaki hayvanlara hizmet vermiyoruz, avcıların yaraladığı kazada yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz. Deprem bölgesinden gelen ve ücretsiz olarak misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı ve hatta çocukları burada gezdirip onların o psikolojiden uzaklaşmasını sağlıyoruz."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.