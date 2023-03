YILAN BAKICILARI

Doğa parkında çalışan Mustafa Karagündüz ve Harun Can, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla çok yakından ilgileniyor. Toplam 12 büyük yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikilinin, hiç kimsenin cesaret edemediği yılanlarla sarmaş dolaş olması misafirler tarafından da ilgiyle izleniyor.