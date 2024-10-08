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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Piyanist İlyun Bürkev 30 Ekim'de AKM'de

        Piyanist İlyun Bürkev 30 Ekim'de AKM'de

        Genç piyanist İlyun Bürkev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde ve Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde 30 Ekim Çarşamba günü, Cumhuriyet coşkusuyla, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 00:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:42
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        Piyanist İlyun Bürkev 30 Ekim'de AKM'de
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        Yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla ve ödülleriyle adından çokça söz ettiren genç yetenek İlyun Bürkev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde muhteşem bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. 30 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek konserde Bürkev, Saint-Seans’ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra edecek. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Pera Filarmoni orkestrası konserde ayrıca L.V. Beethoven'in Prometheus üvertürü ile W. A. Mozart'ın No 41 Jüpiter senfonisini seslendirecek.

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        Bu yıl 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinde sahne alan ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 14. Phaselis Festivali’nin de yine açılış konserinde sanatseverlerle buluşan İlyun Bürkev, 30 Ekim’de AKM’de gerçekleştirilecek konseri için ise “Cumhuriyetin 101. yılında yeniden Atatürk Kültür Merkezi’nde olmak ve o harika atmosferde sanatseverlerle buluşmak gurur verici. Cumhuriyet coşkusuyla gerçekleştireceğimiz bu konser benim için de unutulmaz olacak” dedi.

        Ülkemizin yetiştirdiği en değerli piyanistlerden devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın “Veliahtım” diye nitelediği İlyun Bürkev, Temmuz ayında ABD’nin Philadelphia şehrinde düzenlenen 8-19 yaş grubundan 57 müzisyenin katıldığı Philadelphia Müzik Festivali’nde kendi yaş grubunda 1.lik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

        İlyun Bürkev “27. Young Classic Europe” Festivalinde Solo Resital Sunacak

        İlyun Bürkev ayrıca Almanya’nın Passau şehrinde klasik müzik alanında yetenekli gençlerin davet edildiği ve bu yıl 17 Ekim- 19 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Young Classic Europe” festivalinde sahne alacak. Batı klasik müzik geleneğindeki genç müzisyenler için dünyanın en önemli uluslararası platformlarından biri olan ve bu yıl 27.si düzenlenen Young Classic Europe’da, İlyun Bürkev 19 Ekim Cumartesi günü sahne alarak solo resital sunacak.

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        #Pera Filarmoni Orkestrası
        #İlyun Bürkev
        #cumhuriyet bayramı
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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