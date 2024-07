Piyanisti İlyun Bürkev'e iki büyük ödül

Henüz 4 yaşındayken başladığı müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden ve hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren İlyun Bürkev, Philadelphia Müzik Festivali’nden (PIMF) de iki büyük ödülle döndü. ABD’nin Philadelphia şehrinde 13- 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 8-19 yaş grubundan 57 müzisyen katıldı. 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olan Bürkev, 23 Temmuz’daki final gecesinde Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseri ile kendi yaş grubunda 1.'lik ödülü ile tüm yaş gruplarında Grand Prize Ödülü kazandı. İlyun Bürkev, geçtiğimiz yıl Kasım ayında PIMF’in düzenlediği ‘Visual Concerto Competition’da da hem kendi yaş kategorisinde 1.’lik ödülü hem de tüm kategorilerde Overall Runner Up ödülünü kazanmış ve PIMF, bu başarıyı bir bursla ödüllendirerek genç sanatçıyı canlı performans için ABD’ye davet etmişti.

21 Mayıs'ta İKSV'nin 52'nci İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde şef Cem Mansur yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserle İstanbullu müzikseverlerin kalplerine dokunan İlyun Bürkev, piyano ile ilişkisini şöyle açıklıyor: "Piyano duygularımı, düşüncelerimi ve ruh halimi ifade edebilmemin en samimi yolu. Piyano çalmak sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda kendimi ifade etme biçimim. Her performans, bir parça kendimi dünyayla paylaşma fırsatı sunuyor. Piyanomla kurduğum bu özel bağ, müziğin gücüyle karakterimi harmanlayarak, sahnede ve dinleyicilerin kalplerinde yankılanan bir hikâye haline geliyor."

Ülkemizin yetiştirdiği en değerli piyanistlerden devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın “Veliahtım” diye nitelediği İlyun Bürkev, 15 Ağustos’ta 21. Gümüşlük Festivali’nde genç keman sanatçısı Elvin Hoxha ile Antik Taş Ocağı’nda bir konser verecek ve Ekim ayında yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bürkev, Türkiye’nin başarılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Saint-Seans’ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra edecek. Mersin Devlet Opera ve Balesinde Orkestra Şefi olarak görev yapan Yazıcı yönetiminde Pera Filarmoni Orkestrası konserde ayrıca L.V. Beethoven'in Prometheus üvertürü ile W. A. Mozart'ın No 41 Jüpiter senfonisini seslendirecek.