Piyasa kapanışı: 08 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (08 Ekim 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,53 değer kaybederek 10.756,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 41,71 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,43 ile 5.418,09 liraya çıktı.
08 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,53 düşüş ile 10.756,27 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLGYO,GMTAS,BINBN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMKEL,KNFRT,ATSYH.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.856.658.003.25 TL), EREGL (6.902.292.639.06 TL), BIMAS (6.825.712.356.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
310.25 ₺
|
-1.12 %
|
12.856.658.003
|
27.82 ₺
|
-4.07 %
|
6.902.292.639
|
556.00 ₺
|
-1.94 %
|
6.825.712.357
|
12.60 ₺
|
-2.25 %
|
6.353.610.433
|
9.23 ₺
|
6.58 %
|
6.262.426.757
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.26 ₺
|
10.00 %
|
370.430.999
|
43.60 ₺
|
9.99 %
|
183.510.162
|
160.70 ₺
|
9.99 %
|
249.749.660
|
48.48 ₺
|
9.98 %
|
4.627.136.604
|
198.50 ₺
|
9.97 %
|
1.473.168.668
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
54.00 ₺
|
-10.00 %
|
82.427.220
|
17.10 ₺
|
-10.00 %
|
59.657.979
|
60.00 ₺
|
-9.57 %
|
5.024.501
|
9.11 ₺
|
-7.32 %
|
345.998.270
|
4.82 ₺
|
-7.31 %
|
93.311.201
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 41,71 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 48,49 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,71 ₺
|
0,04 %
|
E
|
48,49 ₺
|
-0,31 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Ekim 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 4.044,19 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,43 yükseliş sonucu 5.418,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,43 yükselerek 8.858,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.326,76.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.044,19 ₺
|
1,49 %
|
5.418,09 ₺
|
1,43 %
|
35.326,76 ₺
|
1,43 %
|
8.858,58 ₺
|
1,43 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,06 değer kaybederek 122.307,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,64 düşerek 4.455,27 dolardan işlem gördü.