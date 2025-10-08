Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 08 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 08 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (08 Ekim 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,53 değer kaybederek 10.756,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 41,71 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,43 ile 5.418,09 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 08 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        08 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,53 düşüş ile 10.756,27 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLGYO,GMTAS,BINBN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMKEL,KNFRT,ATSYH.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.856.658.003.25 TL), EREGL (6.902.292.639.06 TL), BIMAS (6.825.712.356.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        310.25
        -1.12 %
        12.856.658.003
        E
        27.82
        -4.07 %
        6.902.292.639
        B
        556.00
        -1.94 %
        6.825.712.357
        I
        12.60
        -2.25 %
        6.353.610.433
        P
        9.23
        6.58 %
        6.262.426.757
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        7.26
        10.00 %
        370.430.999
        G
        43.60
        9.99 %
        183.510.162
        B
        160.70
        9.99 %
        249.749.660
        T
        48.48
        9.98 %
        4.627.136.604
        D
        198.50
        9.97 %
        1.473.168.668
        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        54.00
        -10.00 %
        82.427.220
        K
        17.10
        -10.00 %
        59.657.979
        A
        60.00
        -9.57 %
        5.024.501
        G
        9.11
        -7.32 %
        345.998.270
        S
        4.82
        -7.31 %
        93.311.201
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 41,71 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 48,49 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,71
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,49
        -0,31 %
        Altın fiyatlarında son durum (08 Ekim 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 4.044,19 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,43 yükseliş sonucu 5.418,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,43 yükselerek 8.858,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.326,76.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.044,19
        1,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.418,09
        1,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.326,76
        1,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.858,58
        1,43 %
        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,06 değer kaybederek 122.307,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,64 düşerek 4.455,27 dolardan işlem gördü.

