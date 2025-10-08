Piyasa kapanışı: 08 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

08 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,53 düşüş ile 10.756,27 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLGYO,GMTAS,BINBN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMKEL,KNFRT,ATSYH.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.856.658.003.25 TL), EREGL (6.902.292.639.06 TL), BIMAS (6.825.712.356.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 41,71 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,31 düşerek 48,49 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (08 Ekim 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 4.044,19 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,43 yükseliş sonucu 5.418,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,43 yükselerek 8.858,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.326,76.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,06 değer kaybederek 122.307,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,64 düşerek 4.455,27 dolardan işlem gördü.